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بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة بالدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة بالدوري

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة في بطولة الدوري المصري، عندما يلتقي مع سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة المقبلة، ومواصلة مشواره في البطولة بقوة، بينما يطمح سموحة إلى تقديم أداء قوي أمام الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة في بداية الموسم.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة يوم الخميس المقبل، الموافق 3 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

الأهلي يترقب الجولة الثالثة

وتمثل مواجهة سموحة محطة مهمة للأهلي في بداية مشواره بالدوري، خاصة مع سعي الجهاز الفني لتحقيق الانطلاقة المطلوبة وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الجولات الأولى للمسابقة.

فوز الأهلي على زد 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً غالياً على فريق زد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي المارد الأحمر كل من المغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر في الدقيقتين 21 و64 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 6 نقاط من الفوز على إنبي الشرقية وزد ، فيما تجمد رصيد زد عند نقطة وحيدة.

تشكيل الأهلي أمام زد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي وياسين مرعي وياسر إبراهيم وسفيان بن جديدة وأحمد رضا وعمر الساعي وحسين الشحات وكريم فؤاد وأقطاي عبد الله.

 

تشكيل زد أمام الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد ربيعة، محمد حسين، عبدالله بكري، طارق علاء.

خط الوسط: محمد عز، أحمد الصغيري، محمود أوكا.

خط الهجوم: أحمد عادل، عبدالرحمن البانوبي، مصطفى سعد.

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