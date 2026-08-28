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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على زد

الأهلي وزد
الأهلي وزد
عمرو مصطفى

اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، بعد عدد من المباريات التي شهدت إثارة وندية بين مختلف الفرق، وسط نتائج متباينة في صراع المنافسة.

تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على زد

 

وتمكن الزمالك من تحقيق انتصاره الأول في المسابقة، بعدما تغلب على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، ليعوض تعادله في الجولة الافتتاحية أمام الاتحاد السكندري.

وواصل بيراميدز نتائجه الإيجابية، بعدما حسم مواجهته أمام أبو قير للأسمدة بهدفين نظيفين، بينما انتهت مباراة سموحة وبترول أسيوط بالتعادل السلبي.

وفي مواجهة أخرى، حقق طلائع الجيش فوزًا مثيرًا على بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما تغلب وادي دجلة على إنبي بنتيجة 3-1، وتعادل القناة مع الجونة بهدف لكل فريق، فيما فاز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واختتم الأهلي الجولة بانتصار مهم على زد بهدفين دون رد.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على زد 


1- بيراميدز – 6 نقاط من مباراتين

2- الأهلي – 6 نقاط من مباراتين

3- طلائع الجيش– 6 نقاط من مباراتين

4- المصري – 6 نقاط من مباراتين

5- الزمالك – 4 نقاط من مباراتين

6- مودرن سبورت – 4 نقاط من مباراتين


7- وادي دجلة – 4 نقاط من مباراتين

8- القناة – 4 نقاط من مباراتين

9- سيراميكا كليوباترا – 3 نقاط من مباراتين

10- أبو قير للأسمدة - 3 نقاط من مباراتين

11- الجونة – نقطتان من مباراتين

12- بترول أسيوط – نقطتان من مباراتين

13- منتخب السويس بتروجيت – نقطة من مباراتين

14- سموحة – نقطة من مباراتين

15- الاتحاد السكندري- نقطة من مباراتين

16- زد– نقطة من مباراتين

17- المقاولون العرب – دون نقاط من مباراتين

18- الشرقية إنبي – دون نقاط من مباراتين

19- البنك الأهلي – دون نقاط من مباراتين

20- غزل المحلة – دون نقاط من مباراتين

الزمالك الدوري المصري ترتيب الدوري المصري زد البنك الأهلي

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