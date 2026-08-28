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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أهداف صحيحة .. مصدر بلجنة الحكام يعلق على الحالات الجدلية في مباراة الأهلي وزد

الأهلي
الأهلي
يسري عازي

فجر مصدر مطلع داخل لجنة الحكام مفاجأة من العيار الثقيل حول الجدل الدائر حول الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي وزد فى الدوري الممتاز.

مصدر بلجنة الحكام يعلق على الحالات الجدلية في مباراة الأهلي 

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة على نظيره فريق زد اف سي بهدفين نظيفين أحرزهما أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

قال مصدر بلجنة الحكام في تصريحات خاصة لصدى البلد: 

قرار الحكم عدم احتساب ركلة جزاء ضد أشرف بن شرقي صحيح للمس الكرة جزء من الكتف ثم لليد.

تابع: حكم اللقاء أجاد فى عدم احتساب ركلة جزاء ضد أشرف بنشرقي وقام بتطبيق القانون بحذافيره.

وعن هدف الأهلي الثاني قال المصدر: الهدف الذى أحرزه طاهر محمد طاهر صحيح لعدم وجود تسلل وتحتسب اللعبة من لحظة لمس لاعب الأهلي الذى قام بتمرير الكرة إلي أحمد سيد زيزو وليس من لحظة ركل الكرة.

واختتم المصدر حديثه قائلا: الدفع للاعب زد عبدالله بكري خفيف ولا يرتقى لمخالفة ثم استعاد مدافع زد الكرة قبل أن يخطئ في تمريرها لتكون فى نظر القانون لعبة جديدة.

الأهلي يهزم زد بثنائية بن شرقي وطاهر محمد طاهر في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً غالياً على فريق زد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي المارد الأحمر كل من المغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر في الدقيقتين 21 و64 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة ، ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 6 نقاط من الفوز على إنبي الشرقية وزد ، فيما تجمد رصيد زد عند نقطة وحيدة.

عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام زد

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام زد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار.

الأهلي أشرف بن شرقي الدوري المصري اتحاد الكرة لجنة الحكام

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