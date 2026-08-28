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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء
أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء
محمد غالي

تشهد منظومة العدادات مسبقة الدفع حالة من التساؤلات بين المواطنين بشأن أسباب اختلاف قيمة الخصم من رصيد كارت الكهرباء عند إعادة الشحن، خاصة مع تطبيق شرائح الاستهلاك الجديدة وتباين طريقة المحاسبة بين العدادات السكنية العادية والعدادات الكودية. 

العداد الكودي

ويبحث كثير من المشتركين عن كيفية احتساب قيمة الاستهلاك والرسوم والمديونيات، وأسباب انخفاض الرصيد بشكل مفاجئ عقب وضع كارت الشحن في العداد.

  الفرق بين العداد العادي والعداد الكودي

تختلف طريقة احتساب قيمة استهلاك الكهرباء وفقا لنوع العداد المستخدم. فالعداد السكني العادي يعتمد على نظام الشرائح المتدرجة، إذ يتم تقسيم الاستهلاك إلى شرائح تبدأ من المستويات الأقل سعرا وتزداد قيمة الكيلووات كلما ارتفع معدل الاستهلاك.

ويعاد احتساب الاستهلاك للعدادات السكنية العادية مع بداية كل شهر ميلادي، بما يتيح للمشترك الاستفادة من الشرائح الأولى الأقل تكلفة قبل الانتقال تدريجيا إلى الشرائح الأعلى وفقا لحجم الاستهلاك.

أما العداد الكودي، فيعمل وفقا لنظام مختلف، حيث تتم المحاسبة من خلال شريحة واحدة ثابتة دون الاستفادة من نظام التدرج الموجود في العدادات السكنية العادية. 

ويتم احتساب الاستهلاك وفقا للسعر المحدد للجهات أو العقارات التي ينطبق عليها نظام العداد الكودي، ما قد يؤدي إلى استهلاك الرصيد بشكل أسرع مقارنة بالعداد الذي يعمل بنظام الشرائح المتدرجة.

العداد الكودي

  أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

قد يلاحظ المشترك انخفاض قيمة الرصيد بمجرد إعادة شحن كارت الكهرباء، ولا يرتبط ذلك بالضرورة بقيمة الاستهلاك الجديد فقط، إذ توجد عدة أسباب فنية ومالية يمكن أن تؤدي إلى خصم مبالغ من الرصيد.

ومن أبرز هذه الأسباب استمرار استهلاك الكهرباء بعد وصول الرصيد إلى الصفر، حيث تسمح بعض الحالات باستمرار الخدمة خلال الفترات المسموح فيها بتأجيل فصل التيار، ويتم تسجيل قيمة الاستهلاك كمديونية على العداد، ثم خصمها تلقائيا عند إجراء عملية الشحن التالية.

العداد الكودي

كما يمكن أن يحدث الخصم نتيجة فروق المحاسبة بين شرائح الاستهلاك في العدادات العادية، فعند انتقال المشترك من شريحة إلى أخرى أعلى، قد تتم تسوية فروق الأسعار وفقا لقواعد المحاسبة المطبقة على الاستهلاك.

وتشمل أسباب الخصم أيضا الرسوم والمقابل الشهري للخدمات، بالإضافة إلى الأقساط المستحقة في حالة وجود مديونيات أو رسوم سابقة تم الاتفاق على تقسيطها، حيث يتم تحصيل قيمة القسط تلقائيا من الرصيد عند الشحن وفقا للجدول المحدد.

  كيف يتم تجنب الخصم المفاجئ من الرصيد؟

ينصح المشتركون بمتابعة رصيد العداد بصورة مستمرة وعدم الانتظار حتى وصوله إلى الصفر، خاصة أن استمرار الاستهلاك بعد نفاد الرصيد قد يؤدي إلى تراكم مبالغ يتم خصمها عند إعادة الشحن.

كما يفضل شحن العدادات العادية في بداية الشهر قدر الإمكان، مع متابعة الاستهلاك والشرائح التي وصل إليها العداد، والتأكد من معرفة أي رسوم أو أقساط أو مديونيات مستحقة قبل إجراء عملية الشحن.

ويمكن كذلك الاستفادة من وسائل الشحن الإلكترونية والتطبيقات المعتمدة التي تتيح للمشترك متابعة عمليات الشحن والاستهلاك والتعرف على البيانات المرتبطة بالعداد قبل إتمام عملية الدفع.

العداد الكودي

  نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

يساعد ترشيد الاستهلاك على الحفاظ على رصيد كارت الكهرباء وتقليل قيمة الفواتير أو مبالغ الشحن المطلوبة، خاصة خلال فترات ارتفاع معدلات استخدام أجهزة التكييف.

ومن أبرز الإجراءات التي تساعد على خفض الاستهلاك ضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة، وإيقاف الأجهزة غير المستخدمة، وعدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع الاستعداد لفترات طويلة.

كما يجب متابعة رصيد العداد بصورة دورية، والتعامل مع أي انخفاض غير معتاد أو خصم غير مفهوم من خلال قنوات خدمة العملاء التابعة لشركة توزيع الكهرباء، للتأكد من سبب الخصم والبيانات المسجلة على العداد.

وبذلك فإن انخفاض رصيد كارت الكهرباء عقب الشحن قد ينتج عن أكثر من سبب، من بينها الاستهلاك السابق المسجل كمديونية، أو فروق الشرائح، أو الرسوم والأقساط المستحقة، وهو ما يستدعي متابعة بيانات العداد بصورة منتظمة وعدم الاكتفاء بقيمة المبلغ الذي تم شحنه فقط.

قيمة الخصم من رصيد كارت الكهرباء كارت الكهرباء العدادات الكودية

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