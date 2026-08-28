هيئة إدارة الكوارث في نيبال: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات إلى 538 شخصا

أعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية، إلى 538 قتيلا.

وأضافت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم /الجمعة/ - أن 977 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين، بما فيهم 517 مواطنا أجنبيا.. مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.