قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي وزد في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة زد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتحمل مواجهة اليوم الرقم الخامس بين الفريقين في بطولة الدوري، حيث سبق أن التقيا 4 مرات، حقق الأهلي خلالها الفوز في 3 مباريات، بينما حسم التعادل مواجهة واحدة، دون أن يتذوق زد طعم الانتصار أمام المارد الأحمر.

وتسيطر النتائج بفارق هدف واحد على مواجهات الفريقين، حيث جاءت انتصارات الأهلي الثلاثة على النحو التالي:

الأهلي 1-0 زد.

الأهلي 1-0 زد.

الأهلي 2-1 زد.

بينما انتهت المباراة الرابعة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويبحث الأهلي في مباراة اليوم عن مواصلة تفوقه التاريخي أمام زد، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري، بعدما استهل مشواره في الموسم الجديد بالانتصار على إنبي بنتيجة 3-2.