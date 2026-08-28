مرونة في تغيير المسار.. خبير يكشف طريقة حساب مجموع البكالوريا وفرص التحسين

أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن نظام البكالوريا المصرية يمنح الطلاب مرونة في اختيار المسار الدراسي وتغييره، موضحًا أن الطالب يمكنه تغيير توجهه الدراسي في المرحلة التالية، مع دراسة المواد المؤهلة للمسار الجديد.

وأوضح “شحاتة” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الطالب الذي يكتشف في الصف الثالث رغبته في الانتقال من مسار إلى آخر، يمكنه دراسة المواد المطلوبة للمسار الجديد إلى جانب مواد الصف الثالث، بما يمنحه فرصة أوسع في اختيار الكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

وأشار إلى أن نظام البكالوريا يعتمد كذلك على المصادر الإلكترونية وبنك المعرفة والمواقع التعليمية، بما يتيح للطالب الوصول إلى محتوى تعليمي متنوع والتفاعل مع المعلمين، بدلًا من الاعتماد الكامل على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.

وكشف شحاتة أن المجموع النهائي في البكالوريا يبلغ 600 درجة، بواقع 400 درجة لمواد الصف الثاني الثانوي و200 درجة لمواد الصف الثالث، مشيرًا إلى أن درجات الصف الأول لا تدخل ضمن المجموع النهائي، مع اشتراط انتظام الطالب في التقييمات والأنشطة والحضور للسماح له بدخول الامتحان.

وأكد أن الطالب لديه فرصتان للتحسين، واحدة في الصف الثاني وأخرى في الصف الثالث، ويتم احتساب الدرجة الأعلى في حالة إعادة الامتحان، موضحًا أن النظام يستهدف توفير قدر أكبر من المرونة وتقليل الضغوط على الطلاب والأسر.