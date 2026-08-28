ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 489 شخصا

أعلنت الشرطة النيبالية اليوم /الجمعة/ ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية، إلى 489 شخصا.

وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم العثور على جثث القتلى في المناطق الأكثر تضررا وهي مقاطعات "راسوا" و"نواكوت" و"شيتوان".

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.