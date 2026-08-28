قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدأ العد التنازلي.. مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر فجرا بنسبة 93%
3 ظواهر جوية.. خريطة طقس الجمعة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟
ترامب يوفد مدير CIA إلى موسكو لتأكيد التزام أمريكا بالدفاع عن الناتو
مفاجأة في مفاوضات محمد هاني.. خفض مطالبه لـ40 مليون والأهلي يحسم موقفه
ثابت ما اتغيرش .. أعلى سعر دولار في البنوك الآن
على طريقة كهربا.. لماذا يؤجل الزمالك شكوى بيزيرا إلى الفيفا؟
متحدثة البيت الأبيض تودع منصبها برفقة زوجها وطفليها
ترامب يتحرك لخفض أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي.. اجتماع مرتقب مع شركات النفط
حريق يلتهم عددا من أشجار النخيل بقرية الحلة بالأقصر
إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو
كارثة نيبال والتبت.. مئات المفقودين بينهم إسرائيليين والفيضان يمحو بلدات من الخريطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الصلاة النارية على الرسول صلى الله عليه وسلم من المجربات التى لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج وإظهار الحق وخلافه، موضحًا أنها أخذت من خلال التجربة والتكرار، وسميت بالنارية بسبب استجابة الدعاء بعدها بشكل سريع، و"أخذت عن الشيخ التازى الفاسى وهو الذى صاغها بهذا الصياغة".

وأضاف على جمعة، أن صياغة الصلاة النارية هى:"اللهم صل صلاةً كاملةً وسلم سلامًا تامًا على نبينا تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

حكم الصلاة النارية دار الإفتاء

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة النارية أو التفريجية أو القرطبية كما يطلق عليها البعض كلها أسماء لنفس الصيغة التي تعتمد على الصلاة على النبي.

سبب تسمية الصلاة النارية بهذا الاسم

وأوضح أن الصلاة النارية سميت بالصلاة التفريجية نظرًا لحدوث الفرج الشديد لمن يواظب عليها، وسميت بالصلاة القرطبية نسبة للإمام القرطبي، كما سميت بالصلاة النارية تشبيهًا لسرعة تأثيرها مثل النار.

وذكر أن صيغتها هي «اللهم صل صلاة كاملة، وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب وتقضي به الحوائج»، كما أن هناك صيغ أخرى لها، مضيفًا: «الإنسان لما بيكون له حاجة عند الله بيصلي ويدعو بها 11 مرة والله ويتنتظر تحقيقها، أما إذا كان له مهمة من المهام شديدة يريد أن يحققها الله له يصليها بالعدد الكبير، وهي 4444 مرة لا زيادة عن هذا ولا نقصان».

وأضاف أن هذه الصلاة وردت في كتب الأدعية والصلوات وتلقاها العلماء بالقبول، ويمكن تقسيمها على عدة مجالس، أو مشاركة الآخرين فيها شرط الالتزام بالعدد، وهي صلاة مشروعة وعليها دليل من الكتاب والسنة، ولكن الكتاب لم يختص هذه الصلاة فقط، ولكن الصلاة على النبي بشكل عام دون صيغة محددة.


وتابع: «قضية الذكر والدعاء مبنية على التوسيع في العبادات، ولم يرد فى كتاب الله ما يحرم صيغة هذه الصلاة، أو تقيدها بصيغة معينة، بل على العكس فقد ورد فى الآيات فضل الصلاة على النبي عليه وسلم بشكل مطلق، لافتًا إلى قوله الكريم «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما».

الصلاة النارية حكم الصلاة النارية دار الإفتاء سبب تسمية الصلاة النارية بهذا الاسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

وزير التربية والتعليم

إلزام المدارس بتنفيذ 25 قرار عاجل في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟

بيزيرا

مصدر يوضح سر رفض الزمالك شكوى بيزيرا للفيفا حتى الآن

طائرة روسية

هبوط اضطراري لطائرة قادمة من شرم الشيخ إلى موسكو

بيزيرا

متابعة معد الأهلي.. بيزيرا يثير الجدل داخل الزمالك قبل حسم مصيره

ترشيحاتنا

رائد فضاء

لماذا يلمع واقي خوذة رائد الفضاء باللون الذهبي؟.. سر علمي يحمي عينيه

خسوف القمر

خسوف قمري استثنائي يقترب من سماء العرب.. مشهد أحمر يلامس حدود الخسوف الكلي

حالة الطقس غدًا الخميس 27 أغسطس 2026 ودرجات الحرارة

حالة الطقس غدا الخميس 27 أغسطس 2026 ودرجات الحرارة

بالصور

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

فيديو

القمر يتغير لونه

بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد