بدأ العد التنازلي.. مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر فجرا بنسبة 93%

بدأ العد التنازلي لـ الخسوف القمري واحدة من أبرز الظواهر الفلكية التي تشهدها سماء مصر، حيث يترقب المصريون فجر اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026، ظهور خسوف جزئي للقمر تصل نسبة تغطية ظل الأرض لقرص القمر خلاله إلى نحو 93%.

خسوف القمر اليوم

ويبدأ خسوف القمر بمراحله الأولى خلال الساعات المبكرة من فجر الجمعة، فيما تبدأ مرحلة الخسوف الجزئي في الظهور بصورة أوضح في سماء مصر عند اقتراب شروق الشمس.

خسوف القمر فجر الجمعة

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة شبه الظلية من الخسوف في وقت مبكر، قبل أن يبدأ الخسوف الجزئي في حوالي 5:34 صباحًا، بينما تصل الظاهرة إلى أقصى مراحلها المرصودة من القاهرة قرابة 6:29 صباحًا.

وخلال ذروة الخسوف، يحجب ظل الأرض نحو 93% من قرص القمر، ليظهر القمر وكأن جزءًا كبيرًا منه اختفى، وقد يكتسب الجزء المظلم منه لونًا مائلًا إلى الأحمر أو النحاسي.

لماذا يحدث خسوف القمر؟

ويحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، فيمر القمر داخل ظل الأرض، فتحجب الأرض جزءًا من ضوء الشمس الذي يصل إلى سطحه.

ويُعد هذا الخسوف جزئيًا لأن ظل الأرض لا يغطي كامل قرص القمر، رغم وصول نسبة التغطية إلى نحو 93%، وهي نسبة تجعل المشهد لافتًا للنظر خلال الفترة التي يمكن رصدها من مصر.

هل يمكن رؤية خسوف القمر في مصر؟

وتتوقف إمكانية مشاهدة مراحل الخسوف من مصر على موقع الراصد وموعد غروب القمر وشروق الشمس، إذ تتزامن المراحل الأخيرة والذروة تقريبًا مع شروق الشمس، ما يجعل فترة الرصد المتاحة محدودة.

ويمكن مشاهدة خسوف القمر بالعين المجردة بأمان، ولا يحتاج رصده إلى نظارات خاصة لحماية العين، على عكس كسوف الشمس.

صلاة الخسوف

وتبدأ صلاة الخسوف بتكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول.

ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.