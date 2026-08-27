متابعة معد الأهلي.. بيزيرا يثير الجدل داخل الزمالك قبل حسم مصيره

أثار خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة من الجدل، بعدما تابع ريناتو بوسكاريولي، المعد البدني بالنادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لم يعد فيه اللاعب إلى القاهرة حتى الآن، رغم انطلاق فترة الإعداد للقلعة البيضاء في الأول من أغسطس الجاري.

وجاءت متابعة بيزيرا لمعد الأهلي بالتزامن مع تحركات إدارة الزمالك لإعادة اللاعب إلى مصر، من أجل عقد جلسة معه ومناقشة موقفه مع الفريق، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل اللاعب، خاصة مع ارتباط اسمه خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى الأهلي، رغم عدم وجود تفكير داخل القلعة الحمراء في ضمه خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود أحمد مصطفى زيزو وطاهر محمد طاهر.

وينتظر الزمالك عودة بيزيرا إلى مصر، بعدما سبق للاعب أن أصدر بيانًا رسميًا أعلن خلاله رغبته في الرحيل عن النادي، مؤكدًا حصوله على وعود من مسؤولي الزمالك بشأن مستقبله.

ورد النادي الأبيض ببيان رسمي أكد خلاله تمسكه باللاعب ورفض فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطالبًا إياه بالعودة والانتظام في تدريبات الفريق، إلا أن اللاعب ووكيله ووالده لم يستجيبوا لمطالب النادي حتى الآن.

وبدأ الزمالك الموسم الحالي دون بيزيرا، إذ اضطر الجهاز الفني للاعتماد على 4 لاعبين في مركز الجناح الأيمن خلال أول مباراتين أمام الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، وهم عدي الدباغ، وأحمد عبد الرحيم إيشو، وأحمد شريف، ومحمد حمد