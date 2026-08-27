5554 جنيها.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

تشهد أسعار الذهب في مصر تراجع متأثرا بتراجع سعر الذهب عالميا وذلك على مدار اليومين الماضيين، بعد الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

ويترقب المستثمرين بيانات أمريكية التضخم في الولايات المتحدة والتي من شأنها أن تؤثر على قرارات أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم الخميس

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم الخميس على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4597 دولارات الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5554 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6480 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7406 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 51.840 جنيها.