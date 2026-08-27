تستاهلي الحب كله.. نورهان تهنئ هبة مجدي وتشكر الرئيس السيسي على اللفتة الإنسانية

وجهت الفنانة نوهان رسالة مؤثرة إلى الفنانة هبة مجدي، أعربت خلالها عن سعادتها وتقديرها للفتة الإنسانية التي حظيت بها هبة مجدي من الرئيس، مؤكدة أنها تستحق كل الحب والتقدير.



وكتبت نورهان عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «تستاهلي كل الخير يا حبيبتي.. تستاهلي الحب كله ومش كتير عليكي.. ممتنة جدا لسيادة الرئيس على اللمسة الحنونة الأبوية لأختي وحبيبتي.

وكانت قد شاركت الفنانة هبة مجدي في احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت أغنية «في حب سيدنا النبي» وسط أجواء روحانية.



وشهدت الاحتفالية الظهور العام الأول لهبة مجدي بعد فترة علاج مرت بها، كما ظهرت خلال مشاركتها وهي ترتدي الحجاب.

وعقب انتهاء فقرتها الغنائية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه رسالة إنسانية للفنانة، داعيًا الله أن يمن عليها بالعافية ويحفظها ويسعدها.

وقال الرئيس السيسي:«أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه يسعدك ويعافيكِ ويحميكِ ويسترك وما يزعلكيش أنتِ وكل الناس».

