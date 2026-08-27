شاحنة تنهي حياة طالب وتُصيب آخر في حادث تصادم بطريق أخميم سوهاج

لقي طالب مصرعه، فيما أصيب آخر بإصابات بالغة، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة نقل ودراجة نارية على طريق أخميم سوهاج، بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية على الطريق المشار إليه، ووجود متوفي ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص أن التصادم وقع بين سيارة نقل قيادة «محمد أ. ب»، 30 عامًا، سائق، ويقيم بناحية العساوية شرق، ودراجة نارية كان يستقلها طالبان.

وأسفر الحادث عن مصرع «يوسف م. أ»، 15 عامًا، طالب، ويقيم بشارع التأمينات بمدينة أخميم، متأثرًا بإصاباته التي لحقت به جراء التصادم.

كما أسفر الحادث عن إصابة «أحمد ص»، 15 عامًا، طالب، بكسور مضاعفة، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي بالكوامل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثمان الطالب المتوفي إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الأجهزة المعنية إجراءاتها القانونية لكشف ملابسات الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثار التصادم من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن الحادث.