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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير أمن سوهاج يتفقد الارتكازات الأمنية وخدمات تأمين امتحانات الدور الثاني للثانوية

جانب من جولة مدير أمن سوهاج
جانب من جولة مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من الارتكازات الأمنية والخدمات المعينة لتأمين امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، وذلك للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات.

ماذا حدث؟

وتفقد مدير أمن سوهاج عددًا من النقاط والارتكازات الأمنية بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، واطلع على خطة الانتشار الأمني والتأمين، مؤكدًا ضرورة تحقيق أعلى درجات الانضباط واليقظة، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما تابع اللواء أشرف عبدالمالك سير الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط اللجان، ووجه بضرورة تكثيف التواجد الأمني في الطرق والمحاور المؤدية إلى مقار اللجان، والعمل على منع أي تجمعات أو معوقات قد تؤثر على حركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على أعمال الامتحانات.

وشدد مدير أمن سوهاج خلال الجولة على حسن التعامل مع المواطنين والطلاب وأولياء الأمور، مع سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو مواقف طارئة، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان خروج العملية الامتحانية بصورة آمنة ومنظمة.

وتأتي الجولة في إطار خطة مديرية أمن سوهاج لتأمين امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط اللجان، وتأمين خطوط سير الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، فضلًا عن التعامل الحاسم مع أي محاولات للإخلال بالأمن أو النظام العام.

وأكدت الأجهزة الأمنية بسوهاج استمرار حالة الاستنفار والجاهزية طوال فترة امتحانات الدور الثاني، مع تكثيف المتابعة الميدانية للخدمات والتأكد من انتظامها، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بتوفير المناخ الآمن والمستقر أمام الطلاب خلال أداء امتحاناتهم.

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