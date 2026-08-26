ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان نيبال إلى 19 قتيلاً وفقدان 384 سائحاً

أعلنت الشرطة في نيبال اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضان إلى 19 شخصا على الأقل وفقدان 384 بينهم سياح أجانب جراء فيضان ناجم عن انهيار حاجز من الطين والصخور على أحد الأنهار في منطقة "راسوا".

وأوضح مجلس السياحة في نيبال أن الحصيلة المبدئية تفيد بتحديد هويات 384 سائحا مفقودا بينهم 291 أجنبيا فقدوا في المنطقة المتضررة، وينتمون لعدة دول تشمل الهند وأمريكا وبريطانيا وماليزيا وغيرها. وتفيد التقارير الأولية أن هزة أرضية ربما كانت السبب خلف الانهيار والفيضان، وذلك حسبما نقلت شبكة "نيوز تشانيل آسيا".

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة عشرات الأشخاص بينما تجرفهم المياه، فيما أظهرت أخرى مياه النهر تجرف عددا من المنازل. ونشر الجيش في نيبال طائرات مروحية وفرقا للمساهمة في جهود البحث والإنقاذ، بينما أعلنت هيئة كهرباء نيبال الكارثة تسببت في أضرار بمرافق الإنتاج والنقل والتوزيع التابعة لها ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق.