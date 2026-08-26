انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

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انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرا بتراجع قطاعات الاتصالات والمال والصناعات والمواد الأساسية والعقارات.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المؤشر العام تراجع بمقدار 3.86 نقطة مسجلا 1943.21 نقطة، كما انخفض المؤشر الإسلامي بمقدار 6.91 نقطة مسجلا 921.82 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و655 ألفًا و298 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 810 آلاف و4 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 158 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 64.48% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.