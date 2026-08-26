الرئيس السيسي: القوات المسلحة في أتم جاهزية للدفاع عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة المصرية في أتم جاهزية واستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي.

وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، إنه يتابع بصورة مباشرة ومستمرّة مستويات الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية للقوات المسلحة.

كما طمأن الرئيس المواطنين بشأن يقظة الدولة بجميع أجهزتها فيما يتعلق بكل ما يمس الأمن القومي، مؤكدًا أن الدولة تواصل العمل للنهوض بها وتطويرها وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

وفي نفس السياق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل.