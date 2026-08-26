«تنظيم الاتصالات»: نرصد مخالفات في كثير من المحافظ الإلكترونية ونتخذ كل الإجراءات تجاه أي تجاوزات

أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يرصد مخالفات في عدد كبير من المحافظ الإلكترونية، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوزات، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى اليوم لإطلاق منظومة التحقق البيومترية الالكترونى أن الجهاز يتابع أداء المحافظ الإلكترونية بصورة مستمرة، ويتحقق من مدى التزام الشركات ومقدمي الخدمات بالاشتراطات التنظيمية، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامة المعاملات المالية الرقمية.

وأشار إلى أن أي مخالفات يتم التعامل معها بحسم، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات قد تضر بالمستخدمين أو تؤثر في الثقة بمنظومة الدفع الإلكتروني.

وشدد على أهمية التزام الشركات بضوابط حماية البيانات وتأمين الحسابات والمعاملات، إلى جانب توفير آليات واضحة وسريعة لتلقي شكاوى المستخدمين وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها.