قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيصل العمودي لـ«صدى البلد»: تكريم الرئيس السيسي يجسد تقدير مصر لخريجي الأزهر
الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الجاهزية للدفاع عن مصر
تراجع الدولار أمام الجنيه.. وهذا أقل سعر للشراء في البنوك بختام التعاملات
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه
الرئيس السيسي يكرّم عددًا من علماء الأزهر والأوقاف خلال الاحتفال بالمولد النبوي
الرئيس السيسي للمواطنين: لسه متعلمناش من النصب باسم الاستثمار العقاري اللي بيحصل طوال 40 سنة
الرئيس السيسي: القوات المسلحة في أتم جاهزية للدفاع عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي
الرئيس السيسي يوجه بحملات مرورية مكثفة: لا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب
الرئيس السيسي عن عقود التطوير العقاري: هكون حاد في الموضوع ده
الرئيس السيسي يوجه بإعداد تقرير شامل عن إنجازات الدولة وعرضه على المواطنين أكتوبر المقبل
حق الناس علينا.. الرئيس السيسي يوجّه الحكومة بمصارحة المواطنين بكشف حساب شامل
الرئيس السيسي: سلوك بعض المسلمين لا يعكس صحيح الإسلام.. ومن يروج الشائعات لخراب الأمة سيحاسب أمام الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شيخ الأزهر: الإسلام يحرم التمثيل بجثث الأعداء ويصون الدماء حتى في أوقات الحرب

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد البدوي

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة للحرب، بما يضمن صيانة الدماء وحفظ كرامة الإنسان، حتى في مواجهة الأعداء.

الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

وقال شيخ الأزهر، خلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، إن تعاليم الإسلام تذهب إلى أبعد من مجرد تنظيم القتال، إذ تحرم الاعتداء على ما لا علاقة له بالمعركة، مشيرًا إلى أنه لا يحل للمسلمين إتلاف شيء من حيوانات العدو، سواء الإبل أو البقر أو الغنم أو الخيل، كما لا يجوز إفساد الممتلكات دون ضرورة.

وأوضح الدكتور أحمد الطيب أن الإمام الشافعي رضي الله عنه ذهب في تأكيد صيانة الدماء وحرمة سفكها إلى حد بالغ الدلالة، إذ قرر أنه لو هجم جيش المسلمين على أعدائهم قبل دعوتهم إلى الإسلام، ووقع قتلى نتيجة هذا الهجوم، فإن الحكم الشرعي يوجب الدية على من قتلهم من جيش المسلمين.

التمثيل بجثث الأعداء

وأضاف أن الإسلام حرم كذلك التمثيل بجثث الأعداء، مستندًا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجريمة، وقوله: «إياكم والمثلة»، مؤكدًا أن هذا النهي يكشف عن حرص الشريعة على صيانة كرامة الإنسان حتى بعد موته.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن العلماء قرروا ثبوت حرمة التمثيل بجثث الأعداء، حتى في حال إقدام العدو على التمثيل بجثث شهداء المسلمين، بما يؤكد أن الالتزام بالأخلاق والأحكام الشرعية لا يتوقف على سلوك الطرف الآخر.

وشدد الإمام الأكبر على أن ما عرضه في كلمته لا يمثل سوى جانب من فقه الحرب في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن هناك أحكامًا وضوابط عديدة تنظم مسيرة القتال والجهاد في سبيل الله قبل بدء المعركة وأثناءها وبعد انتهائها.

الضوابط الأخلاقية والإنسانية

وأكد أن هذه الأحكام تؤكد أن الإسلام لم يجعل الحرب مجالًا للفوضى أو الانتقام، وإنما أحاطها بسياج من الضوابط الأخلاقية والإنسانية التي تمنع الاعتداء وتحفظ الدماء وتصون كرامة الإنسان.

واختتم شيخ الأزهر بالتأكيد على أهمية استحضار هذه المبادئ في عصرنا الحالي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من نزاعات مسلحة، بما يبرز البعد الأخلاقي والإنساني في تعاليم الإسلام بشأن الحرب والسلام.

الأزهر شيخ الأزهر المولد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

بيزيرا

محمد صلاح: عقد بيزيرا فيه بنود «مقوية قلبه».. ومعتمد جمال اتظلم في الزمالك

اشتعال طائرة صغيرة

لحظة اشتعال طائرة صغيرة في الجو وسقوطها جنوب شرقي البرازيل | شاهد

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

ترشيحاتنا

الزمالك

الليلة .. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

فينورد

فينورد يمنع جماهيره من حضور المباراتين القادمتين خارج أرضه

فريق بترول أسيوط

تشكيل هجومي لـ بترول أسيوط أمام سموحة في الدوري

بالصور

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد