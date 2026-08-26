السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بحلوان 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لقيامها بأعمال ربط خط المياه قطر 1600مم بمرشحات التوسعات الجديدة بمحطة مياه شمال حلوان.

مناطق انقطاع المياه

الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (عزبة الوالدة – عرب الوالدة – الملأة – منطقة المصانع – وادى حوف – تقسيم النصر للسيارات – مساكن الضباط – جامعة العاصمة "حلوان").



وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 29-٨-٢٠٢٦ وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم ولمدة 5 ساعات.



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.



وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥ .



وتأسف الشركة عن فترة إنقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.



