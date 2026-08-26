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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يوجه بحملات مرورية مكثفة: لا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على مستوى الجمهورية، في إطار التعامل الحازم مع تكرار حوادث السير المؤلمة، والتصدي للمخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

احتفال ذكرى المولد النبوي

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، إن تكرار حوادث الطرق يستوجب تشديد الرقابة والانضباط المروري في الشوارع، مؤكدًا ضرورة استمرار الحملات المرورية في مختلف أنحاء الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري الصارم.

كما جدد الرئيس توجيهاته إلى وزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على أرض الواقع، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم واستفساراتهم، وشرح الحقائق لهم، إلى جانب العمل على تسهيل الخدمات المقدمة والوقوف على المشكلات والتعامل معها بجدية.

تطبيق المحاسبة الصارمة على المخالفين

وشدد الرئيس السيسي على أهمية بذل كل الجهود اللازمة لتذليل العقبات أمام المواطنين، مع ضمان تطبيق المحاسبة الصارمة على المخالفين، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تعرقل حصولهم على الخدمات.

وأكد الرئيس أن إنفاذ القانون يجب أن يكون أولوية لدى جميع المسؤولين، قائلًا: «أشدد على كل مسؤول في موقعه بإنفاذ سيادة القانون بمنتهى الحزم، فلا موضع بيننا لفاسد ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب أو يعبث بقدرات هذا الوطن العظيم».

فرض الانضباط في الشارع

وتأتي توجيهات الرئيس في إطار التأكيد على أهمية فرض الانضباط في الشارع، وتعزيز الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مع التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تجاوزات.

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