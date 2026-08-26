الرئيس السيسي: رفعة الأمة تقوم على إتقان العمل وحسن الخلق

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل مناسبة لاستحضار أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتأمل في القيم التي أرساها، مشددًا على أن نهضة الأمم لا تتحقق بالكلمات والشعارات، وإنما بإتقان العمل وحسن الخلق.

احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف: «نقطة تحول يرفع العالم كله أخلاق النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، في أخلاق اتباعه، وندرك أن رفعة الأمة تقام على إتقان العمل وحسن الخلق».

وأضاف: «وهي ليست كلمة تردد فقط، إنما نمط تفكير ومنهج عمل وطريقة حياة، وأن الأمة المتقدمة تحتم عليها كما تخلص في عباداتها أن تتقن وتتفانى في زراعتها وصناعتها وإقامة حضاراتها، وتتحسن دائمًا بالعلم والأخلاق».

سلوك عملي ومنهج حياة

وشدد الرئيس على أن القيم الأخلاقية يجب أن تتحول إلى سلوك عملي ومنهج حياة، مؤكدًا أن تقدم المجتمعات يرتبط بمدى قدرتها على الجمع بين العلم والعمل والأخلاق، وبذل الجهد في مختلف المجالات لبناء مستقبل أفضل.

واختتم الرئيس السيسي كلمته في هذه الجزئية قائلًا: «سلامًا على مولد أشرق به النور».