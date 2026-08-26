وزير التجارة الإماراتي: الشراكات الفاعلة تعزز القدرة على النمو

أكد وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي أن الشراكات الفاعلة أصبحت عنصراً أساسياً لتعزيز القدرة على النمو، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح الزيودي أن بناء شراكات قوية وفاعلة بين مختلف الأطراف يمثل ركيزة مهمة لدعم فرص النمو، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والأعمال.

وتواصل دولة الإمارات التركيز على توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الرؤية في إطار توجه إماراتي نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو المستدام، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.