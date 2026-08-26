لحظة اشتعال طائرة صغيرة في الجو وسقوطها جنوب شرقي البرازيل | شاهد

تحطمت طائرة سيروس إس آر 22 الصغيرة في منطقة مشجرة بالقرب من ماتيوس ليمي، ميناس جيرايس في جنوب شرق البرازيل، صباح الثلاثاء بعد أن أبلغ عن تعرضها لفشل أثناء الطيران تلاه انفجار جزئي واشتعال حريق.

الطيار البالغ من العمر 29 عامًا، الذي كان المشغل الوحيد للطائرة، قام بتفعيل نظام المظلة الباليستية للطائرة وبقي على قيد الحياة بعد الهبوط الطارئ مع إصابات طفيفة.

تم نقل الطيار أولاً إلى منشأة طبية محلية ثم نقل لاحقًا إلى مستشفى في بيلو أوريزونتي واستمرت الطائرة في الاحتراق بعد اصطدامها بالأرض.

وبدأت السلطات البرازيلية في التحقيق في سبب الفشل والتحطم اللاحق.