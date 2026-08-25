قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه
الخارجية: مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام
الأهلي يعلن قبول اعتذار سعد شلبي
وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل
الأوقاف تعلن نتيجة امتحانات طلاب الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن | اعرفها الآن
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
مدير الأزهر للفتوى: إطلاق منصة رقمية للأسرة المصرية وجوائز حج وعمرة للمتميزين
تضرر مئات المنازل.. إعصار يجتاح قرية فرنسية ويخلف عشرات المصابين
هدفه التصفية.. البرلمان العربي عن استهداف مقرات الأونروا في القدس
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
100 ألف جنيه وعمرة.. شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويوجه لهم رسالة مؤثرة
هيلاري كلينتون تنتقد ترامب: استنزفنا ذخائرنا في إيران وأوقعنا أنفسنا في حفرة عميقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصل لـ 44 بالجنوب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد انخفاض الحرارة

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من بعد غد الخميس وحتى الاثنين المقبل، مع ارتفاع نسب الرطوبة، بما يزيد الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية عن درجات الحرارة المقاسة في الظل.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، موضحة أن طقس الفترة المقبلة سيكون مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، وحارا رطبا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 37 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة، بينما تبلغ على السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 36 درجة، وعلى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستستقر عند 37 درجة يومي الخميس والجمعة، قبل أن تتراجع إلى 36 درجة اعتبارا من السبت وحتى الاثنين المقبل، فيما تتراوح على السواحل الشمالية بين 30 و32 درجة، والمحسوسة بين 34 و36 درجة.

وبالنسبة لشمال الصعيد، أشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى خلال الفترة نفسها ستتراوح بين 36 و38 درجة، والمحسوسة بين 38 و40 درجة، بينما تتراوح على جنوب الصعيد بين 40 و43 درجة، والمحسوسة بين 41 و44 درجة.

ولفتت إلى تكون شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطا للرياح أحيانا، يعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، حيث تتراوح متوسطات الرطوبة العظمى ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 80 و85%، وعلى السواحل الشمالية بين 90 و95%، بينما تتراوح على شمال الصعيد بين 60 و66%، وعلى جنوب الصعيد بين 30 و35%.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى متابعة التحديثات الصادرة عنها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة، واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عنها.

تفاصيل الطقس موعد انخفاض الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

ترشيحاتنا

أرشيفية

اتفاقية مكة تتوسع.. بنجلاديش تدرس الانضمام للتحالف الدفاعي مع السعودية وتركيا وباكستان

مضيق هرمز

"أكسيوس": البحرية الأميركية تزيل ألغامًا إيرانية من الممر الأوسط في مضيق هرمز

النظارة الذكية

عيون تراقبك دون علمك.. النرويج تعتزم فرض قيود على استخدام النظارات الذكية

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد