مدير الأزهر للفتوى: إطلاق منصة رقمية للأسرة المصرية وجوائز حج وعمرة للمتميزين

أعلن الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إطلاق منصة رقمية متخصصة للأسرة المصرية قريبا من خلال المركز، تقدم محتوى وفيديوهات وكتبا متخصصة تخدم الأسرة والترابط الأسري، وتضم كل المشتركين والراغبين في الالتحاق ببرامج تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين.

مدير الأزهر للفتوى: تكريم 15 مجموعة تضم نحو 600 متدرب من المقبلين على الزواج والمتزوجين

كما كشف عن تنظيم مسابقة سنوية عبر المنصة لاختيار أفضل أسرة طبقت مخرجات البرنامج في واقعها المعاش، ورصد جائزة حج سنوية لأفضل أسرة، بجانب 4 جوائز عمرة على مدار العام للأسر التي استطاعت ترجمة المعارف المكتسبة إلى واقع وأثر إيجابي في محيطها المجتمعي، على أن يكون التقييم من خلال المتابعة المستمرة لمدى استقرار الأسرة، وقياس حجم تأثر محيطها بها، وعقد مقابلات شخصية لقياس مهارات التعامل مع التحديات الأسرية.

جاء ذلك خلال حفل تخريج وتكريم 15 مجموعة تضم قرابة 600 شاب وفتاة من الحاصلين على الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج والمتزوجين، والذي نظمه المركز اليوم الثلاثاء بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وبحضور الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وعدد من علماء الأزهر ووعاظه والباحثين، والحاصلين على الدورات.

وكشف الدكتور أسامة الحديدي عن مساعٍ وجهود كبيرة لإبرام بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة العدل، لتكون هناك رخصة للزواج تُمنح من خلال تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين عبر برامج الأزهر الشريف المعتمدة.

واستعرض «الحديدي» مراحل نشأة المشروع؛ مبينًا أن المركز رصد في بداياته تصدر قضايا الطلاق والتفكك الأسري والمنازعات المالية وإدارة اتخاذ القرار وتدخل الأهل لنسب الفتاوى الواردة، ما دفع إلى إطلاق «وحدة لم الشمل»، وتلا ذلك استقصاء أسباب الخلافات لرسم خطة وقائية شاملة.

وأضاف أنه بتوجيه ورعاية مباشرة من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تم تشكيل فريق عمل متخصص، ضم أساتذة في الطب النفسي، وعلم النفس والاجتماع، وعلوم الدين والشريعة، والتربية والسلوك، لإعداد محتوى علمي متكامل يُحصن الأسرة قبل الوقوع في المشكلات.

وأوضح الدكتور أسامة الحديدي أن المرحلة القادمة ستشهد التوسع في تنفيذ البرنامج التدريبي بالمجان داخل المناطق والمعاهد الأزهرية بالمحافظات بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية وقطاعات الأزهر المختلفة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذا الدور المجتمعي يأتي ترجمة لرسالة الأزهر التعليمية والدعوية والإفتائية، وترسيخًا للقيم النبوية الشريفة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»، ومشددًا على أن المتدرب يتلقى منهجًا موثوقًا ومعتمدًا من المؤسسة المرجعية الأولى للإسلام في العالم.