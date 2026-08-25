جامعة الأزهر تخفض رسوم الدراسات العليا 50%.. والسداد على دفعتين

وافق مجلس جامعة الأزهر ، برئاسة الدكتور محمود صديق، خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم، الثلاثاء، على تخفيض رسوم الدراسات العليا للكليات الأصيلة من قطاعي العلوم الشرعية والعربية والكليات النظرية بنسبة 50%، وذلك استجابة لرغبات طلاب الدراسات العليا ومراعاة لظروفهم ودعمًا للبحث العلمي.

تخفيض رسوم التأهيل التربوي بالأزهر

كما وافق المجلس على تخفيض رسوم طلاب برامج التأهيل التربوي بنسبة 50%، في إطار التيسير على الطلاب وتشجيعهم.

وقرر مجلس الجامعة كذلك إتاحة سداد رسوم الدراسات العليا لجميع كليات الجامعة على دفعتين بدلًا من دفعة واحدة، تيسيرًا على الباحثين وأسرهم.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص جامعة الأزهر على دعم طلاب الدراسات العليا، وتوفير سبل التيسير لهم بما يساعدهم على استكمال دراستهم وأبحاثهم العلمية.