المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مشروعات المياه والصرف بمطروح

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله أبرز مشروعات المياه والصرف ومحطات المعالجة بمحافظة مطروح، وما تشهده المحافظة من مشروعات متواصلة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ضوء زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة للمحافظة لمتابعة وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وأوضح المركز أن ذلك يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف بمحافظة مطروح، حيث تتواصل المشروعات الرامية إلى رفع كفاءة منظومات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، بما يعزز كفاءة التشغيل، ويسهم في تحسين جودة الخدمات، ويعظم الاستفادة من الموارد المائية، ودعم جهود التنمية بمختلف مناطق المحافظة.

وفي هذا السياق، استعرضت الإنفوجرافات مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، الذي يُعد أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تنفذها الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير منظومة الري والصرف، وخفض مناسيب المياه بالبرك والأراضي الزراعية، وحماية الخزان الجوفي، والحفاظ على المقومات البيئية والسياحية التي تتميز بها الواحة.

وتُعد محطة رفع الصرف الزراعي بـ "أنطفير" أحد أهم مكونات المشروع، حيث تعمل على تجميع ورفع مياه الصرف الزراعي إلى خارج الواحة عبر خط طرد بطول 5.6 كم، وصولًا إلى القناة المفتوحة، بما يسهم في خفض منسوب بركة سيوة والحد من مخاطر الغرق التي تهدد الأراضي الزراعية والمنشآت والمرافق الحيوية.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ 60 ألف م3 يوميًا، وقد دخلت الخدمة في الأول من ديسمبر عام 2023، وتمكنت حتى 8 يوليو 2026 من رفع نحو 39.5 مليون م3 من مياه الصرف الزراعي إلى خارج الواحة، وهو ما أسهم في منع ارتفاع منسوب بركة سيوة بنحو 118 سم، وحماية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، إلى جانب الحفاظ على عدد من المنشآت الحيوية والمرافق العامة من مخاطر الغرق.

كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على مشروع إحلال وتجديد المأخذ البحري لمحطة تحلية السلوم غرب مطروح، والذي يستهدف تحسين جودة المياه الخام وزيادة كمياتها، من خلال مد المأخذ البحري بطول 450 م داخل البحر، بتكلفة إجمالية تبلغ 32 مليون جنيه، وقد بدأت أعمال المشروع في يناير 2025، ومن المتوقع الانتهاء منها في أكتوبر 2026، فيما بلغت نسبة الإنجاز 80%.

وبشأن مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، استعرضت الإنفوجرافات منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة المعالجة بالكيلو 10، والتي تضم ثلاث مراحل؛ تتمثل المرحلة الأولى التي أنشئت عام 1999 على مساحة تبلغ 450 فدانًا، وبطاقة تصميمية تبلغ 25 ألف م3 يوميًا، وتعتمد على برك الأكسدة، كما تضم 16 بركة موزعة على خطين متوازيين.

فيما تأتي المرحلة الثانية المعالجة الثنائية بطاقة تصميمية تبلغ 35 ألف م3 يوميًا، وقد أُنشئت عام 2008، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في المعالجة الثلاثية بطاقة تصميمية تبلغ 30 ألف م3 يوميًا، ويجري إنشاؤها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تتضمن المنظومة تعزيز الطاقة الاستيعابية من خلال إنشاء 3 أحواض، وحوض واحد جارٍ إنشاؤه، بإجمالي سعة تخزينية تبلغ 160 ألف م3، لاستيعاب كميات المياه الزائدة الواردة إلى المحطة.