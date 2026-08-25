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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالأرقام.. راتب حسام حسن الجديد وتفاصيل عقود جهاز منتخب مصر حتى 2030

حسام وابراهيم حسن
حسام وابراهيم حسن
محمود أحمد

اقترب اتحاد الكرة من حسم ملف تجديد عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون بعدما تم الاتفاق على التفاصيل المالية الخاصة بالعقود الجديدة في خطوة تمهد لاستمرار الجهاز الفني في قيادة «الفراعنة» خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.

وشهدت المفاوضات بين الاتحاد والجهاز الفني الوصول إلى اتفاق بشأن جميع البنود المالية بعد فترة من المناقشات حول قيمة العقود الجديدة في ظل رغبة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة في توفير الاستقرار للجهاز الفني قبل المرحلة المقبلة من مشوار المنتخب.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من توقيع العقود الجديدة خلال الساعات المقبلة لتصبح الاستمرارية رسمية بعدما تم حسم الجانب الأكبر من التفاصيل الخاصة بالاتفاق.

حسام حسن يقترب من 3 ملايين جنيه شهريا

ويأتي حسام حسن في مقدمة المستفيدين من التعديلات المالية الجديدة بعدما تم الاتفاق على رفع راتبه الشهري بصورة كبيرة.

وبحسب التفاصيل المتفق عليها سيحصل المدير الفني لمنتخب مصر على 3 ملايين جنيه شهريا بعد خصم الضرائب مقابل مليون جنيه كان يتقاضاها وفقا للعقد السابق.

وبذلك تصل الزيادة في راتب حسام حسن إلى نحو مليوني جنيه شهريا بما يتجاوز 150% مقارنة براتبه السابق ليصبح المدير الفني صاحب الزيادة الأكبر بين أعضاء الجهاز الفني.

وتعكس هذه الزيادة حجم الرهان الذي يضعه اتحاد الكرة على استمرار حسام حسن خاصة مع ارتباط المرحلة المقبلة باستحقاقات مهمة للمنتخب وعلى رأسها بطولة كأس الأمم الأفريقية والتصفيات والمنافسات المؤهلة إلى كأس العالم 2030.

إبراهيم حسن.. 1.5 مليون جنيه شهريا

ولم تقتصر الزيادة على المدير الفني إذ شهدت عقود الجهاز المعاون تعديلات مالية كبيرة أيضا ويأتي إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في المركز الثاني من حيث القيمة المالية بعدما تم الاتفاق على حصوله على مليون و500 ألف جنيه شهريا.

ويعد هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالعقد السابق في ظل استمرار إبراهيم حسن في موقعه ضمن الجهاز المسؤول عن إدارة شؤون المنتخب والتنسيق بين الجهاز الفني والاتحاد واللاعبين.

طارق سليمان.. 350 ألف جنيه

أما طارق سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر فقد تم الاتفاق على حصوله على 350 ألف جنيه شهريا ضمن العقد الجديد.

ويأتي استمرار سليمان ضمن الجهاز الفني في إطار الحفاظ على الهيكل الأساسي الذي عمل مع حسام حسن خلال الفترة الماضية مع زيادة رواتب أفراد الجهاز وفقا للاتفاق الجديد.

محمد عبد الواحد.. 250 ألف جنيه

كما يتضمن الاتفاق حصول محمد عبد الواحد على 250 ألف جنيه شهريا ليستمر ضمن الجهاز المعاون للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الزيادة في إطار السياسة الجديدة الخاصة بإعادة هيكلة رواتب الجهاز الفني حيث تم الاتفاق على رفع أجور بقية أعضاء الجهاز بنسبة تصل إلى 100% وفقا للتفاصيل التي تم التوصل إليها مع اتحاد الكرة.

سعفان الصغير.. 200 ألف جنيه

ويحصل سعفان الصغير على 200 ألف جنيه شهريا وفقا للتفاصيل المالية الجديدة ليواصل مهمته ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر.

ويأتي تعديل عقد الصغير ضمن الزيادات التي شملت أعضاء الجهاز المعاون بعدما كان راتبه في العقد السابق أقل من القيمة الجديدة المتفق عليها.

تفاصيل رواتب جهاز حسام حسن بالأرقام

وبذلك أصبح الشكل المالي الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر وفقا للتفاصيل المتفق عليها كالتالي:

حسام حسن: 3 ملايين جنيه شهريا بعد خصم الضرائب.

إبراهيم حسن: مليون و500 ألف جنيه شهريا.

طارق سليمان: 350 ألف جنيه شهريا.

محمد عبد الواحد: 250 ألف جنيه شهريا.

سعفان الصغير: 200 ألف جنيه شهريا.

وتكشف هذه الأرقام عن ارتفاع ملحوظ في إجمالي تكلفة الجهاز الفني في ظل رغبة اتحاد الكرة في الحفاظ على الاستقرار وعدم الدخول في تغييرات جديدة قبل الاستحقاقات المهمة المقبلة.

ماذا يتضمن عقد حسام حسن الجديد؟

ولا تتوقف تفاصيل الاتفاق عند الراتب الشهري إذ يتضمن العقد الجديد مجموعة من البنود الخاصة بالحوافز والمكافآت المرتبطة بالنتائج التي يحققها منتخب مصر.

ومن بين أبرز البنود المرتبطة بمستقبل الجهاز الفني الوصول إلى المربع الذهبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى جانب التأهل إلى كأس العالم 2030.

وتعكس هذه البنود طبيعة الأهداف التي يضعها اتحاد الكرة أمام الجهاز الفني إذ لا يقتصر تقييم حسام حسن على الاستمرار في منصبه وإنما يرتبط أيضا بتحقيق نتائج محددة في البطولات الكبرى.

كما تمنح هذه البنود الجهاز الفني حافزا إضافيا لتحقيق إنجازات مع المنتخب خاصة أن اتحاد الكرة يسعى إلى بناء مشروع طويل الأمد يمتد حتى مونديال 2030.

لماذا حرص اتحاد الكرة على استمرار حسام حسن؟

قرار تجديد عقد حسام حسن يأتي في إطار رغبة اتحاد الكرة في منح المنتخب الوطني أكبر قدر من الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.

وتولى حسام حسن مسؤولية منتخب مصر في فترة شهدت العديد من التحديات قبل أن ينجح الجهاز الفني في قيادة «الفراعنة» نحو أهدافه في الاستحقاقات السابقة وهو ما دفع اتحاد الكرة إلى استكمال التعاون معه بدلا من الدخول في مرحلة جديدة من البحث عن مدير فني.

كما أن تمديد العقد حتى 2030 يمنح الجهاز الفني مساحة زمنية كافية لبناء جيل جديد من اللاعبين إلى جانب الاستفادة من العناصر صاحبة الخبرات ووضع خطة طويلة الأمد استعدادا لكأس العالم 2030.

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