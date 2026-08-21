عامر العمايرة: حسام حسن مهدد بالإيقاف مباراتين.. وزيكو 4 مباريات

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، عن إمكانية تعرض حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، بسبب أحداث مباراة الأرجنتين في كأس العالم 2026، بينما يواجه مصطفى زيكو الإيقاف لمدة 4 مباريات للأسباب ذاتها.



وقال عامر العمايرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «زيكو في الاتهامات الموجهة إليه تحدث بأسلوب غير رياضي مع مسؤول المباراة، وبناءً على اللائحة، سيتم معاقبته على الأقل 4 مباريات».



وأضاف: «بالنسبة لحسام حسن وإبراهيم حسن، فإن الحديث عن حدث غير رياضي خلال حدث رياضي قد تصل عقوبته إلى الإيقاف مباراتين، بينما تتراوح عقوبة مخالفة اللعب النظيف بين مباراة أو مباراتين، وعقوبة الإساءة إلى صورة اللعبة تصل إلى مباراتين، وحسام حسن مهدد بالإيقاف لمدة 4 مباريات إذا تم جمع العقوبات».



وتابع: «أتمنى أن يحدد فيفا الأخطاء وفقًا للمسؤولية، وأن يتم تخفيف العقوبة على حسام حسن، وإذا أقر الطرف بالذنب، فمن الممكن تطبيق العقوبة في صورتها المخففة».



وأشار إلى أن «الاتحاد الدولي منح اتحاد الكرة مهلة 6 أيام للرد على تلك الاتهامات، ومن الممكن تخفيف الإجراءات».



وأتم: «في حالة الإقرار بما حدث، قد تصل العقوبة إلى الإيقاف مباراتين، إلى جانب غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف دولار، وفيما يخص زيكو، قد تصل العقوبة إلى الإيقاف 4 مباريات».