طبيعة غير رياضية.. تفاصيل خطاب لجنة الانضباط بشأن تصريحات حسام حسن

كشف نص خطاب لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي تم إرساله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل موقفها من التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قبل وبعد مواجهة الأرجنتين في بطولة كأس العالم.

وأوضح الخطاب أن لجنة الانضباط رصدت تصريحات حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في اليوم السابق للمباراة، مشيرة إلى أنها اعتبرت بعض ما جاء على لسان المدير الفني ذا طبيعة غير رياضية، وفقًا لما ورد في الخطاب.

وتضمنت تصريحات حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي تعبيره عن دعمه للقضية الفلسطينية، إلى جانب حديثه عن رغبته في تحرير فلسطين، وهي التصريحات التي لفتت أنظار اللجنة الدولية خلال متابعتها لما دار في المؤتمر.

وأشار خطاب لجنة الانضباط إلى تصريحات أخرى أدلى بها حسام حسن عقب انتهاء مواجهة مصر والأرجنتين، والتي تحدث خلالها عن وجود أفضلية للمنتخب الأرجنتيني في سباق التأهل إلى كأس العالم.

ووفقًا لما ورد في الخطاب، اعتبر المدير الفني لمنتخب مصر أن هذه الأفضلية ربما تكون مرتبطة بعوامل تسويقية، أو بسبب مكانة المنتخب الأرجنتيني بوصفه حامل لقب كأس العالم.

متابعة تصريحات المدير الفني

وتأتي هذه الخطوة من جانب لجنة الانضباط في إطار مراجعة التصريحات التي تصدر عن الأجهزة الفنية واللاعبين خلال البطولات الدولية، خاصة عندما ترى اللجنة أن بعض التصريحات قد تتجاوز الإطار الرياضي المتعارف عليه.

وكان حسام حسن قد تحدث في أكثر من مناسبة خلال مشوار المنتخب المصري عن رؤيته لكرة القدم والقضايا التي ترتبط بها، بينما أثارت تصريحاته قبل وبعد مواجهة الأرجنتين اهتمامًا واسعًا، في ظل أهمية المباراة والمرحلة التي أقيمت خلالها.

ويأتي خطاب لجنة الانضباط في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم مراجعة مختلف الوقائع والتصريحات المرتبطة بمباريات البطولة، مع إخطار الاتحادات الوطنية بما يتعلق بالملفات محل المتابعة.



