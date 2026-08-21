الزمالك يقرر معاقبة عبد الله السعيد

كشف محمود فؤاد، الناقد الرياضي، عن اتجاه مجلس إدارة نادي الزمالك لتوقيع عقوبة على عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب بعض المخالفات التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن.



وقال محمود فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «مجلس إدارة الزمالك لم يعلن حتى الآن العقوبات الخاصة ببيزيرا وبانزا والجفالي وعبد الله السعيد، وتم الحديث عن توقيع عقوبات، لكن سيتم الإعلان عنها بشكل جماعي».



وأضاف: «عبد الله السعيد سيتم توقيع عقوبة عليه، ولكن من وجهة نظري، مجلس إدارة الزمالك قد يخشى معاقبته، وقد يتم الإعلان عن العقوبة إعلاميًا، لكن في الكواليس قد لا يتم تطبيقها».



وفي سياق آخر، كشف فؤاد عن آخر تطورات موقف خوان بيزيرا، مؤكدًا أن اللاعب البرازيلي متمسك بالرحيل عن الزمالك، في ظل اهتمام شباب الأهلي دبي الإماراتي بضمه.



وأوضح: «بيزيرا لديه وعود بالحصول على الجنسية الإماراتية واللعب لمنتخب الإمارات، وهو متمسك بالرحيل، ومجلس إدارة الزمالك لابد أن ينتصر لمصلحة النادي».



وأشار إلى أن الزمالك يتمسك بالحصول على 6 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن اللاعب، مضيفًا: «أرى أن النادي سيستفيد من بيعه والحصول على المقابل المادي».



كما تطرق محمود فؤاد إلى استعدادات الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، قائلًا: «معتمد جمال أكد للاعبين أن المباراة صعبة، خاصة مع وجود غيابات مؤثرة في صفوف الفريق».



وأتم تصريحاته بالكشف عن اقتراب حسام الزناتي من تولي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، بنسبة تتخطى 95%، على أن يتولى أدهم جاسر منصب مدير التعاقدات خلال الفترة المقبلة.