قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة حمدي: يمكن السيطرة على السكري من النوع الثاني في السنوات الأولى من التشخيص
بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى
مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة
الخزانة الأمريكية تعيد إدراج حزب الله على قائمة العقوبات
سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق
«ارتفاع بالحرارة واضطراب بالبحر الأحمر».. تفاصيل تحذير الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة
طبيعة غير رياضية.. تفاصيل خطاب لجنة الانضباط بشأن تصريحات حسام حسن
الإمارات توقف التبادل التجاري والمالي مع إيران.. ضغوط أمريكية ورسائل إلى طهران
شائعة إخوانية.. الداخلية تنفي واقعة وفاة نزيل بقسم شرطة بالجيزة
استثمارات صينية بـ2 مليار دولار في قناة السويس.. مجمع صناعي يوفر آلاف فرص العمل ويعزز صادرات مصر
الداخلية تكشف تفاصيل اصابة 3 مهندسين فى تسريب باسطوانة إطفاء بهيئة قضائية بالأزبكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقرر معاقبة عبد الله السعيد

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
رباب الهواري

كشف محمود فؤاد، الناقد الرياضي، عن اتجاه مجلس إدارة نادي الزمالك لتوقيع عقوبة على عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب بعض المخالفات التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن.


وقال محمود فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «مجلس إدارة الزمالك لم يعلن حتى الآن العقوبات الخاصة ببيزيرا وبانزا والجفالي وعبد الله السعيد، وتم الحديث عن توقيع عقوبات، لكن سيتم الإعلان عنها بشكل جماعي».


وأضاف: «عبد الله السعيد سيتم توقيع عقوبة عليه، ولكن من وجهة نظري، مجلس إدارة الزمالك قد يخشى معاقبته، وقد يتم الإعلان عن العقوبة إعلاميًا، لكن في الكواليس قد لا يتم تطبيقها».


وفي سياق آخر، كشف فؤاد عن آخر تطورات موقف خوان بيزيرا، مؤكدًا أن اللاعب البرازيلي متمسك بالرحيل عن الزمالك، في ظل اهتمام شباب الأهلي دبي الإماراتي بضمه.


وأوضح: «بيزيرا لديه وعود بالحصول على الجنسية الإماراتية واللعب لمنتخب الإمارات، وهو متمسك بالرحيل، ومجلس إدارة الزمالك لابد أن ينتصر لمصلحة النادي».


وأشار إلى أن الزمالك يتمسك بالحصول على 6 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن اللاعب، مضيفًا: «أرى أن النادي سيستفيد من بيعه والحصول على المقابل المادي».


كما تطرق محمود فؤاد إلى استعدادات الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، قائلًا: «معتمد جمال أكد للاعبين أن المباراة صعبة، خاصة مع وجود غيابات مؤثرة في صفوف الفريق».


وأتم تصريحاته بالكشف عن اقتراب حسام الزناتي من تولي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، بنسبة تتخطى 95%، على أن يتولى أدهم جاسر منصب مدير التعاقدات خلال الفترة المقبلة.

عبدالله السعيد الزمالك اخبار الزمالك دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

رسوم التحويل على إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل بعد قرار البنك المركزي رسميًا

ترشيحاتنا

وزارة الصحة تواجه الدخلاء ومنتحلي الصفة

نقابة العلاج الطبيعي: وزارة الصحة تستحق الإشادة في مواجهة الدخلاء

طلعت مصطفى

بحضور مصطفى حسني.. "طلعت مصطفى" تنظم ندوة دينية في نادي مدينتي احتفالا بالمولد النبوي

السائق

انزلي من العربية .. سائق تاكسي يرفض توصيل إسرائيلية في بولندا : أنتم تقتلون الناس

بالصور

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد