دخل فيرجيل فان دايك، قائد منتخب هولندا، نادي المئة مع "الطواحين"، بعدما خاض مباراته الدولية رقم 100 بقميص منتخب بلاده أمام صربيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ووصل مدافع ليفربول إلى هذا الإنجاز التاريخي خلال مواجهة صربيا التي أقيمت مساء الأحد، ونجح المنتخب الهولندي في حسمها لصالحه بنتيجة 2-1، ليحتفل فان دايك بمئويته الدولية بانتصار جديد.

فان دايك يدخل نادي المئة مع هولندا.. إنجاز تاريخي لقائد الطواحين

وأصبح فان دايك، البالغ من العمر 35 عامًا، اللاعب الهولندي الحادي عشر الذي يصل إلى حاجز 100 مباراة دولية، لينضم إلى قائمة تضم أسماء بارزة مثل ويسلي شنايدر، إدوين فان دير سار، فرانك دي بور، ممفيس ديباي وروبن فان بيرسي.

وكان فان دايك قد خاض مباراته الدولية الأولى مع هولندا في أكتوبر 2015 أمام كازاخستان، قبل أن يصبح أحد أبرز قادة المنتخب خلال السنوات الماضية، حيث حمل شارة القيادة في 84 مباراة من أصل 100 ظهور دولي. وسجل المدافع 14 هدفًا بقميص "الطواحين" خلال مسيرته الدولية.

وعقب وصوله إلى المئوية، أكد فان دايك أن هذا الإنجاز يحمل أهمية خاصة بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتخيل الوصول إلى هذا الرقم عندما كان أصغر سنًا، كما أكد رغبته في مواصلة اللعب مع المنتخب الهولندي خلال الفترة المقبلة.

ويحتل ويسلي شنايدر صدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب هولندا برصيد 134 مباراة دولية، بينما أصبح فان دايك أحدث المنضمين إلى نادي المئة في تاريخ "الطواحين".