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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونخ في ورطة بسبب أوليس.. ريال مدريد وليفربول يترقبان

مايكل أوليس
مايكل أوليس
إسراء أشرف

يعيش نادي بايرن ميونخ حالة من القلق بشأن مستقبل الفرنسي مايكل أوليس، رغم ارتباط اللاعب بعقد مع الفريق البافاري حتى صيف 2029، وذلك في ظل عدم حصول الإدارة على ضمانات واضحة بشأن رغبة جناحها في الاستمرار لفترة أطول.

ووفقًا للصحفي كريستيان فالك، من صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ بدأ مبكرًا التحرك لحسم مستقبل أوليس، بعدما أصبح اللاعب محط أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية بفضل المستويات المميزة التي يقدمها منذ انتقاله إلى النادي.

وكان أوليس قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة بايرن تمسكت باستمراره ورفضت فكرة رحيله، ليواصل اللاعب مشواره مع الفريق الألماني.

وتسعى إدارة بايرن ميونخ حاليًا إلى تمديد عقد أوليس حتى عام 2032، مع منحه راتبًا يضعه ضمن أعلى الفئات أجرًا داخل الفريق، إلى جانب نجوم مثل هاري كين وجمال موسيالا، لكن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

ويتمثل أبرز الخلاف بين الطرفين في رغبة ممثلي أوليس في إدراج بند يسمح للاعب بالرحيل عن بايرن مقابل قيمة مالية محددة وفي ظروف معينة، وهو الأمر الذي لا يتضمنه عقده الحالي، وتتعامل معه إدارة النادي بحذر، خوفًا من تسهيل رحيله مستقبلًا.

وترى إدارة بايرن أن تجديد عقد أوليس يمثل أولوية، لكنها في الوقت نفسه لا ترغب في الاستجابة لجميع مطالب اللاعب، خاصة فيما يتعلق بشرط الرحيل، ما جعل المفاوضات تسير بصورة أكثر تعقيدًا.

وتسعى إدارة النادي إلى حسم موقف اللاعب قبل الصيف المقبل، لتجنب استمرار حالة الغموض حول مستقبله، خصوصًا مع دخول أندية أوروبية كبرى على خط المراقبة.

بايرن ميونخ في ورطة بسبب أوليس.. ريال مدريد وليفربول يترقبان

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلًا عن تقارير ألمانية، أن ريال مدريد وليفربول يراقبان موقف أوليس عن قرب، تمهيدًا لإمكانية التحرك لضمه حال فشل بايرن ميونخ في التوصل إلى اتفاق جديد مع اللاعب.

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