مفتي الجمهورية في كلمته الختامية :

الإفتاء في القضايا العامة والنوازل الكبرى لم يعد يحتمل الاجتهاد المنفرد

العمل المؤسسي الجماعي ضرورة تفرضها تحديات العصر

المؤسسات الإفتائية الرشيدة ضمانة لصيانة الفتوى من الشذوذ والتطرف من جهة والتسيب والتمييع من جهة أخرى

نجاح المؤسسة الإفتائية لا يقاس بكثرة الفتاوى وإنما بأثرها في تشكيل وعي المجتمع وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش

الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا تحل محل الاجتهاد البشري المؤهل.. والمسؤولية العلمية عن الفتوى لا تنتقل إلى الآلة

الدليل الإرشادي ليس غاية في ذاته وإنما بداية طريق.. وقيمته الحقيقية في تحويله إلى خطط تنفيذية ومؤسسات فاعلة

الأمانة العامة مستعدة لتقديم الدعم العلمي والتدريبي والفني للمؤسسات الإفتائية الراغبة في تطبيق الدليل

أدعو إلى تعزيز الاجتهاد الجماعي والحوكمة والتأهيل المستمر وإنشاء آلية لمتابعة تطبيق الدليل وتحديثه دوريًا

اختتم فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، فعاليات المنتدى الإفتائي الافتراضي الذي نظمته الأمانة العامة بالقاهرة، بمشاركة نخبة من العلماء والمفتين وممثلي المؤسسات الإفتائية من مختلف دول العالم، حيث أعلن فضيلته 11 توصية ختامية تستهدف تطوير العمل الإفتائي المؤسسي وتعزيز الاجتهاد الجماعي والتعاون الدولي وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الفتوى.

وفي كلمته الختامية، توجه فضيلة مفتي الجمهورية بالشكر والتقدير إلى العلماء والمفتين وممثلي دور الإفتاء وهيئاتها والخبراء والباحثين المشاركين في المنتدى، مؤكدًا أن ما قدموه من رؤى وملاحظات ومقترحات أسهم في إثراء المناقشات وتعزيز فرص التعاون والتكامل بين المؤسسات الإفتائية، كما وجه الشكر إلى فريق إدارة الأبحاث والدراسات الإفتائية بالأمانة العامة على جهوده في إعداد الدليل الإرشادي، موضحًا أن الدليل يستهدف تقديم إطار استرشادي يجمع خلاصة خبرات مؤسسية متراكمة، ويساعد دور الإفتاء وهيئاتها على بناء مؤسساتها وتطوير أدائها، دون فرض نموذج واحد على الجميع، وإنما مع مراعاة اختلاف البيئات والإمكانات والظروف.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الدليل تناول مختلف جوانب العمل الإفتائي المؤسسي، بدءًا من الهياكل التنظيمية والسياسات واللوائح، مرورًا بالتأهيل والتدريب والتحول الرقمي والحوكمة والجودة وإدارة المعرفة، وصولًا إلى أخلاقيات الإفتاء وقياس أثره الاجتماعي، مؤكدًا أن مناقشات المنتدى أظهرت أن الإفتاء في واقعنا المعاصر لم يعد يحتمل الاجتهاد المنفرد في القضايا العامة والنوازل الكبرى، وأن العمل المؤسسي القائم على الاجتهاد الجماعي والشورى ومراعاة الواقع والمآلات أصبح ضرورة تفرضها طبيعة العصر وتحدياته.

وشدّد فضيلته على أن المؤسسة الإفتائية الرشيدة تمثل ضمانة لصيانة الفتوى من الشذوذ والتطرف من جهة، والتسيب والتمييع من جهة أخرى، وتسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وترسيخ الوعي الديني الصحيح، مضيفًا أن نجاح المؤسسات الإفتائية لا يتحقق بالهياكل واللوائح وحدها، وإنما يقوم في جوهره على المفتي المؤهل علميًا وأخلاقيًا، القادر على فهم النصوص وإدراك الواقع، والمتحلي بالأمانة والورع والمسؤولية، مؤكدًا أهمية الاستثمار في إعداد المفتين والباحثين وتطوير قدراتهم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية، مؤكدًا ضرورة إحسان توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الإفتائي وتيسير وصول الفتوى إلى الناس، مع الالتزام بالضوابط العلمية والأخلاقية، مشددًا على أن هذه التقنيات أدوات مساعدة لا تحل محل الاجتهاد البشري المؤهل، ولا تنتقل إليها المسؤولية العلمية عن الفتوى، موضحًا أن نجاح المؤسسة الإفتائية لا يُقاس بكثرة ما تصدره من فتاوى، وإنما بما تحدثه من أثر في وعي المجتمع وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش وصيانة السلم المجتمعي.

وأكد فضيلته أن الدليل الإرشادي ليس غاية في ذاته، وإنما بداية طريق، وأن قيمته الحقيقية تظهر حين يتحول إلى واقع عملي وخطط تنفيذية ومؤسسات قادرة على التطوير والتقويم، معلنًا استعداد الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم للتعاون مع المؤسسات الراغبة في الاستفادة منه، وتقديم الدعم العلمي والتدريبي والفني اللازم، والترحيب بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطويره وتحديثه.

وفي ضوء المناقشات والمداخلات التي شهدها المنتدى، أعلن فضيلة مفتي الجمهورية 11 توصية ختامية، تضمنت اعتماد الدليل إطارًا استرشاديًا لإنشاء المؤسسات الإفتائية وتطويرها، مع مراعاة خصوصية كل بيئة وإمكاناتها، وتعزيز الاجتهاد الجماعي في القضايا العامة والنوازل الكبرى من خلال لجان علمية متخصصة تجمع بين العلوم الشرعية والخبرات ذات الصلة.

وشملت التوصيات توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الإفتائي وفق ضوابط علمية وأخلاقية تحفظ دقة الفتوى وخصوصية المستفتين، وترسيخ مبادئ الحوكمة والجودة والشفافية، ووضع مؤشرات لقياس الأداء والأثر الاجتماعي للفتوى.

ودعت التوصيات إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة بين دور الإفتاء وهيئاتها، وتبادل الخبرات والبحوث والتجارب المؤسسية، وتعزيز أخلاقيات الإفتاء ومواجهة الفتاوى الشاذة والتطرف، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والسلم المجتمعي، كما تضمنت التوصيات تطوير العناية بفقه الأقليات وقضايا المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية، بما يحقق التوازن بين الاندماج الإيجابي والحفاظ على الهوية، وتقديم الدعم العلمي والفني للمؤسسات الإفتائية الناشئة ومحدودة الإمكانات، بما يعينها على بناء هياكلها وتطوير أدائها.

واختتمت التوصيات بالدعوة إلى إنشاء آلية لمتابعة تطبيق الدليل وتلقي ملاحظات المؤسسات وتجاربها، والعمل على تحديثه وتطويره بصورة دورية، بما يضمن استمرار الاستفادة منه ومواكبته لاحتياجات المؤسسات الإفتائية وتحدياتها.

وفي ختام المنتدى، جدد فضيلة مفتي الجمهورية شكره وتقديره لجميع المشاركين والقائمين على تنظيم الفعاليات وإعداد الدليل، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل مخرجات المنتدى خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإفتائي الدولي، وتطوير المؤسسات الإفتائية بما يخدم المجتمعات ويعزز قيم الاعتدال والتعايش والاستقرار.

هذا وقد شهد المنتدى مشاركة واسعة من نخبة من كبار العلماء والمفتين ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية وممثلي المؤسسات الإفتائية والدينية، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والبحثية والخبراء والمتخصصين في الشأن الإفتائي، من مختلف دول العالم، من بينها الجزائر والأردن ولبنان والعراق والسودان والإمارات وأستراليا وإيطاليا وسنغافورة واليونان وألمانيا وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وزامبيا، فضلًا عن مشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بما يعكس اتساع دائرة التعاون العلمي والإفتائي الدولي وتنوع الخبرات المشاركة في أعمال المنتدى.