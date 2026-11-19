تعد المكرونة بالصوص الأبيض والفراخ والمشروم من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار، فهي تتميز بقوامها الكريمي ومذاقها الغني، كما يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، لتكون اختيارا مناسبا للغداء أو العشاء.

مكونات المكرونة بالصوص الأبيض والفراخ..

* نصف كيلو مكرونة.

* نصف كيلو صدور فراخ مقطعة مكعبات.

* كوب مشروم شرائح.

* كوبان من اللبن.

* ملعقة كبيرة زبدة.

* ملعقة كبيرة دقيق.

* فصان ثوم مفروم.

* نصف كوب كريمة طبخ.

* نصف كوب جبنة بارميزان أو موتزاريلا.

* ملح وفلفل أسود.

* رشة زعتر.

* ملعقة زيت.

طريقة تحضير المكرونة بالصوص الأبيض..

1. اسلقي المكرونة في ماء مغلي مضاف إليه الملح، ثم صفيها واتركيها جانبا.

2. ضعي الزيت في طاسة على النار، ثم أضيفي قطع الفراخ وتبليها بالملح والفلفل والزعتر.

3. قلبي الفراخ حتى تنضج وتأخذ لونا ذهبيا، ثم أضيفي الثوم والمشروم وقلبي المكونات معا.

4. في وعاء آخر، ضعي الزبدة والدقيق وقلبيهما على نار هادئة لمدة دقيقة.

5. أضيفي اللبن تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يصبح الصوص ناعما ومتجانسا.

6. أضيفي كريمة الطبخ والجبنة وقلبي حتى تحصلي على قوام كريمي.

7. ضعي الفراخ والمشروم داخل الصوص الأبيض، ثم أضيفي المكرونة المسلوقة.

8. قلبي المكونات جيدا حتى تتغطى المكرونة بالصوص، واتركيها على نار هادئة لدقائق قليلة.

طريقة تقديم المكرونة بالصوص الأبيض

تقدم المكرونة ساخنة مع رشة من الجبنة المبشورة والبقدونس المفروم، ويمكن تقديمها بجانب السلطة الخضراء أو خبز الثوم، للحصول على وجبة شهية ومتكاملة.