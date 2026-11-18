علقت الفنانة إلهام شاهين على إحالة مرتضى منصور للمحاكمة، مؤكدة تمسكها بالحصول على حقها بالقانون وثقتها في أحكام القضاء.

وقالت إلهام شاهين، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنها لم ترد على الإهانات التي تعرضت لها، لأنها كانت على ثقة بأنها ستحصل على حقها من خلال القانون، دون الدخول في سجالات أو الرد على تلك الإساءات.

وكانت قررت جهات التحقيق المختصة إحالة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة إلهام شاهين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالإساءة إليها.

وحددت المحكمة المختصة جلسة 3 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، والفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.