يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة، والتعرف على إجمالي المخالفات المرورية المسجلة على المركبات، إلى جانب تقديم التظلمات على المخالفات المسجلة إلكترونيًا ومتابعة الطلبات لحين صدور القرار النهائي، كما حدد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الحالات التي يجوز فيها التصالح، والإجراءات والمبالغ المالية المطلوبة لإتمام التصالح، سواء أمام مأمور الضبط القضائي أو مكاتب هيئة البريد أو النيابة العامة.

وتأتي خدمات الاستعلام والتظلم الإلكتروني ضمن الإجراءات التي تتيح للمواطنين متابعة المخالفات المرورية دون الحاجة إلى التوجه مباشرة إلى الجهات المختصة في بداية الإجراءات، إذ يمكن تنفيذ عدد من الخطوات عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، بدءًا من إدخال بيانات المركبة وحتى الاطلاع على إجمالي المخالفات أو إرسال طلب الاعتراض عليها.

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ما الحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات المرور 2026؟

حدد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الحالات التي يجوز فيها التصالح في المخالفات المرورية، وفقًا لما نصت عليه المادة 80 من القانون، والتي أجازت التصالح في الجرائم المنصوص عليها بأحكامه، مع استثناء مجموعة من الجرائم المحددة في مواد وبنود قانونية بعينها.

وتنص المادة 80 على جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، باستثناء الجرائم الواردة في المادتين 70 و73 مكررًا، والبند السادس من المادة 74، والبنود 4 و5 و6 و7 و11 من المادة 75، والمادة 75 مكررًا، والمادتين 76 و76 مكررًا.

وبناءً على ذلك، يجوز التصالح في المخالفات التي لم يشملها الاستثناء القانوني، وفقًا لطبيعة المخالفة والتكييف القانوني المنطبق عليها، ولا يقتصر الأمر على قائمة محددة بأسماء المخالفات التي يمكن التصالح بشأنها، وإنما يرتبط تحديد إمكانية التصالح بالنص القانوني الذي تنطبق عليه الواقعة.

ما إجراءات التصالح في مخالفات المرور وفقًا لقانون المرور؟

حدد قانون المرور الإجراءات التي يمكن من خلالها التصالح في المخالفات المرورية، سواء فور ضبط المخالفة أو خلال المدة المحددة قانونًا، حيث يجوز التصالح فور ضبط المخالفة أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط، مقابل سداد نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا.

ويمكن إتمام التصالح خلال هذه المدة من خلال مأمور الضبط القضائي، أو في أحد مكاتب هيئة البريد، أو المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للتصالح في المخالفات المرورية.

كما أجاز القانون التصالح أمام النيابة العامة، مقابل سداد مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا، وهو ما يتيح مسارًا آخر لإتمام التصالح بالنسبة إلى المخالفات التي يسمح القانون بالتصالح فيها.

وتختلف قيمة المبلغ المطلوب للتصالح بحسب الإجراء المتبع والجهة التي يتم التصالح أمامها، إذ حدد القانون سداد نصف الحد الأدنى للغرامة عند التصالح فور ضبط المخالفة أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط، بينما يكون التصالح أمام النيابة العامة مقابل مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا.

كيف تستعلم عن مخالفات المرور إلكترونيًا عبر موقع النيابة العامة؟

أتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات المرور من خلال موقعها الرسمي، بما يسمح لأصحاب المركبات بالتعرف على المخالفات المرورية المسجلة على سياراتهم، من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تبدأ بالدخول إلى الموقع وتنتهي بظهور إجمالي المخالفات.

وتتمثل خطوات الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات المرور في الآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

اختيار خدمة «الاستعلامات» من الصفحة الرئيسية.

الضغط على خيار «مخالفات رخص المركبات»، ثم اختيار «استمرار».

إدخال البيانات المطلوبة الخاصة برخصة المركبة في الخانات المحددة.

كتابة رقم السيارة واستكمال البيانات المطلوبة للاستعلام.

الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات».

تظهر نتيجة الاستعلام متضمنة إجمالي المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.

وتساعد هذه الخدمة أصحاب السيارات على معرفة إجمالي المخالفات المرورية المسجلة على المركبات، من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، دون الحاجة إلى البدء بإجراءات الاستعلام التقليدية.

كيف تقدم تظلمًا على مخالفات المرور 2026 إلكترونيًا؟

أتاحت النيابة العامة للمواطنين إمكانية تقديم تظلمات على المخالفات المرورية المسجلة، من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يستطيع صاحب المركبة أو الرخصة تقديم طلب اعتراض، وتوضيح أسباب التظلم، ثم متابعة حالة الطلب عبر الموقع لحين صدور القرار النهائي.

وتتمثل خطوات تقديم التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا في الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

اختيار خدمة «التظلمات» من قائمة الخدمات المتاحة.

الضغط على خيار «استمرار».

تحديد نوع التظلم، سواء كان متعلقًا بمخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالرخصة.

الضغط على خيار «طلب دعم» واستكمال البيانات المطلوبة.

توضيح أسباب الاعتراض على المخالفة المرورية المسجلة.

الضغط على «تقديم الطلب» لإرسال التظلم إلكترونيًا.

متابعة حالة طلب التظلم عبر الموقع لحين صدور القرار النهائي.

وتتيح هذه الخطوات للمواطنين تقديم اعتراضاتهم على المخالفات المرورية من خلال المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، مع ضرورة استكمال البيانات المطلوبة وتوضيح أسباب الاعتراض بصورة واضحة عند إرسال الطلب.

ما الفرق بين التصالح والتظلم في مخالفات المرور؟

يختلف التصالح عن التظلم في مخالفات المرور من حيث طبيعة الإجراء والهدف منه، فالتصالح يرتبط بالمخالفات التي يسمح القانون بإنهائها من خلال سداد المبلغ المالي المقرر وفقًا للإجراءات القانونية، بينما يتيح التظلم للمواطن الاعتراض على المخالفة المرورية المسجلة، وتقديم الأسباب التي يستند إليها في طلب مراجعتها.

ويحدد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الحالات التي يجوز فيها التصالح، مع استثناء الجرائم الواردة في المواد والبنود المحددة بالمادة 80، بينما توفر النيابة العامة خدمة التظلمات إلكترونيًا، بما يسمح للمواطنين بإرسال طلبات الاعتراض ومتابعتها لحين صدور القرار النهائي.

أين يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم التظلمات؟

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم التظلمات من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة، عبر اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات الإلكترونية، سواء كانت الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو تقديم تظلم على مخالفات رخص المركبات أو رخص القيادة.

ويتعين على المستخدم إدخال البيانات المطلوبة بدقة، واختيار نوع الخدمة المناسبة، ثم استكمال الخطوات المحددة على الموقع، سواء للحصول على إجمالي المخالفات المرورية المسجلة أو لإرسال طلب التظلم ومتابعة حالته.

وتظل معرفة الحالات القانونية التي يجوز فيها التصالح، والتمييز بين إجراءات التصالح والتظلم، من الأمور المهمة لأصحاب المركبات، حتى يتمكنوا من اختيار الإجراء المناسب وفقًا لطبيعة المخالفة والنص القانوني المنطبق عليها.