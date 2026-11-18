نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على تطور الاستثمارات التركية في مصر، وحجم التوسع الذي تشهده الشركات والمصانع التركية بالسوق المصرية، وما توفره مصر من مقومات تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية والإنتاجية.

وشهدت الاستثمارات التركية في مصر توسعًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، امتد ليشمل عددًا من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من بينها الصناعة والتجارة والخدمات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، حيث عززت الشركات التركية حضورها بالسوق المصرية من خلال إقامة مشروعات جديدة وتوسيع نطاق أعمالها القائمة، إلى جانب التوسع في إنشاء المصانع وزيادة الطاقات الإنتاجية لعدد من المشروعات الصناعية.

ويعكس هذا الحضور الصناعي المتنامي استمرار توجه المستثمرين الأتراك نحو السوق المصرية، وحرصهم على تعزيز استثماراتهم وتوسيع أعمالهم بها، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر باعتبارها مركزًا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مؤشرات الاستثمارات التركية في مصر، حيث بلغ إجمالي قيمة مساهمات الشركات الاستثمارية التركية نحو 921.5 مليون دولار، من خلال 1869 شركة تركية مؤسسة في مصر، توفر نحو 43.9 ألف فرصة عمل، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في النشاط الصناعي بمصر 873 شركة.

وأوضحت الإنفوجرافات ارتفاع تدفقات الاستثمارات التركية المباشرة في مصر بنسبة 393.2%، لتسجل 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 35.5 مليون دولار خلال العام المالي 2016/2017، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 44.7%، مسجلًا 6.8 مليار دولار عام 2025، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2016.

كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على عدد من أبرز المشروعات الصناعية التركية في مصر، وفي مقدمتها المجمع الصناعي لشركة "بيكو" لتصنيع الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، والذي يمتد على مساحة نحو 114 ألف م2، وتبلغ طاقته الإنتاجية 885 ألف جهاز سنويًا.

وفي قطاع الملابس الجاهزة، استعرضت الإنفوجرافات مصنع "إروغلو إيجيبت" بمنطقة القنطرة الصناعية، باستثمارات تبلغ 51 مليون دولار، ويوفر نحو 5000 فرصة عمل، إلى جانب مشروع "أروغلو نيتينج" لإقامة مصنع متكامل لإنتاج الملابس الجاهزة باستثمارات إجمالية تبلغ 120 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 30 مليون قطعة سنويًا، مع توفير نحو 5000 فرصة عمل.

كما أشارت الإنفوجرافات إلى مصنع "ساراي" التركية لصناعة الأغذية بمنطقة القنطرة الصناعية، والذي تبلغ استثماراته 8 ملايين دولار، ويوفر نحو 450 فرصة عمل، فضلًا عن توجيه 90% من إجمالي إنتاجه للتصدير.