أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3550 لسنة 2026 بنقل ملكية 3 قطع أراضٍ مملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقًا لملحق بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين في 25 أكتوبر الماضي.

نص القرار:

صدر القرار في 15 نوفمبر 2026، بنقل ملكية الأراضي الواردة بالجدول المرفق إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع إيداعه بمكاتب الشهر العقاري المختصة لترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على نقل الملكية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تشمل الأراضي المنقولة 3 مواقع في محافظات الغربية والإسكندرية، بإجمالي مساحة يبلغ 444 ألفًا و287 مترًا مربعًا، وفقًا للمساحات الواردة في القرار.

وتضم القائمة جزءًا من أرض وحدة الدلتا للغزل والنسيج بشارع الجلاء في طنطا بمحافظة الغربية، بمساحة 174 ألف متر مربع، إلى جانب أرض وحدة السيوف للغزل والنسيج بطريق خورشيد والعوائد في الإسكندرية، بمساحة 139 ألفًا و111 مترًا مربعًا.

كما تشمل أرض وحدة الأهلية للغزل والنسيج بشارع قناة المحمودية في منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، بمساحة 81 ألفًا و176 مترًا مربعًا.

واستند القرار إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، الصادرة في 28 سبتمبر 2026، وملحق بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في 25 أكتوبر من العام نفسه، إلى جانب أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام والقرار المنظم للتصرف في الأصول العقارية المملوكة لشركات القطاع.

يأتي نقل الملكية في إطار تسوية الأوضاع المتعلقة بالأصول العقارية بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.