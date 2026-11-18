أنقذت يقظة وسرعة تصرف طه علي، مسؤول مزلقان السادات بمحافظة بني سويف، موتور التحويلة من حريق اندلع في الحشائش والهيش المتراكمة بالقرب من المزلقان، في واقعة حالت دون وقوع كارثة محتملة كان من الممكن أن تؤثر على حركة القطارات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ملاحظة مسؤول المزلقان اشتعال النيران في الحشائش المتراكمة بجوار محول موتور التحويلة، ما دفعه إلى التدخل السريع ومحاولة السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحول.

وبادر العامل باستخدام إناء مياه لإخماد النيران، ونجح في السيطرة عليها تماما قبل وصولها إلى موتور التحويلة، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو ما ساهم في تجنب تداعيات خطيرة على سلامة التشغيل وحركة القطارات.

ولاقت سرعة تصرف مسؤول المزلقان إشادة واسعة، باعتباره نموذجا لليقظة وتحمل المسؤولية والانتباه، خاصة أن التعامل السريع مع مثل هذه المواقف قد يحول دون وقوع حوادث جسيمة داخل مرفق السكك الحديدية