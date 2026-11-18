عقد محافظ بني سويف، اللواء عبد الله عبد العزيز، اللقاء الأسبوعي المفتوح للمواطنين، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم في مختلف القطاعات، وبحث الحلول والإجراءات المناسبة بالتنسيق مع المسؤولين التنفيذيين، بما يسهم في سرعة التعامل مع المشكلات وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وتناول اللقاء عددًا من الشكاوى المتعلقة بتراخيص البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، حيث وجّه المحافظ المختصين بالتيسير على أحد المواطنين لاستكمال إجراءات استخراج ترخيص البناء، مع توضيح المستندات والاشتراطات المطلوبة، كما كلّف بإجراء معاينة ميدانية لقطعة أرض محل طلبين للتقنين بقرية بني سليمان شرق النيل، ومراجعة الموقف على الطبيعة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

وفي شكوى أخرى بشأن إجراءات استخراج نموذج 8 لأحد المنازل بقرية دموشيا، وجّه المحافظ مدير مكتب بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية"التفتيش المالي والإداري" بفحص الشكوى ومراجعة الإجراءات المتخذة، وإعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية، قرر المحافظ صرف إعانتين عاجلتين من المحافظة لأرملتين بمركزي بني سويف والواسطى، مع تقديم مساعدة مالية لكل منهما من مديرية التضامن الاجتماعي لمدة 3 أشهر، مراعاةً لظروفهما الأسرية والصحية، ودعمًا لهما في رعاية أبنائهما بمراحل التعليم المختلفة.

حضر اللقاء الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذة مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين.