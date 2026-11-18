مع اقتراب نهاية عام 2026، يتزايد اهتمام الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، بمعرفة موعد أول إجازة رسمية في مصر خلال عام 2027، وعدد أيام العطلة التي يمكن الاستفادة منها مع بداية العام الجديد، خاصة أن أول مناسبة رسمية مرتقبة تأتي متصلة بالإجازة الأسبوعية، لتمنح شريحة واسعة من المواطنين فرصة للراحة لمدة 3 أيام متتالية.

وتتصدر إجازة عيد الميلاد المجيد قائمة العطلات المنتظرة خلال شهر يناير 2027، إذ توافق يوم الخميس 7 يناير، وفقا للتقويم الميلادي، وتتصل بيومي الجمعة والسبت، لتصبح أول عطلة رسمية طويلة خلال العام الجديد للعاملين الذين تتوافق إجازتهم الأسبوعية مع هذين اليومين.



وتحظى هذه المناسبة باهتمام واسع من الموظفين والطلاب، باعتبارها أول عطلة رسمية بعد بداية العام الجديد، وفرصة للحصول على فترة راحة متصلة دون الحاجة إلى ترتيب إجازات إضافية.

موعد أول إجازة رسمية في مصر 2027

يوافق موعد إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، لتكون أول إجازة رسمية مرتقبة في مصر خلال العام الجديد، وتتصل بالعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بما يتيح الحصول على 3 أيام متتالية من الراحة.

وتأتي أيام العطلة على النحو التالي:

الخميس 7 يناير 2027: إجازة عيد الميلاد المجيد.

إجازة عيد الميلاد المجيد. الجمعة 8 يناير 2027: الإجازة الأسبوعية.

الإجازة الأسبوعية. السبت 9 يناير 2027: الإجازة الأسبوعية.

وبذلك تمتد فترة الراحة من الخميس حتى السبت، بإجمالي 3 أيام متواصلة، بالنسبة للعاملين الذين يحصلون على عطلتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

ويمثل هذا التوقيت فرصة مناسبة للموظفين والطلاب للاستفادة من عطلة ممتدة في بداية العام، خاصة أن عيد الميلاد المجيد يأتي يوم الخميس، وهو ما يجعله متصلا مباشرة بنهاية الأسبوع.

هل إجازة عيد الميلاد 2027 تشمل القطاع الخاص؟

تندرج مناسبة عيد الميلاد المجيد ضمن الأعياد والمناسبات التي تعد إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا للقرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل.

وبالتالي، تشمل المناسبة العاملين الخاضعين لأحكام تنظيم الإجازات الرسمية بالقطاع الخاص، مع مراعاة الضوابط المنظمة للعمل خلال أيام العطلات الرسمية.

أما العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فيتحدد حصولهم على الإجازة وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الوزراء لتنظيم عطلة عيد الميلاد المجيد.

ومن المنتظر صدور القرار الرسمي المنظم لإجازة 7 يناير 2027، لتحديد تفاصيل العطلة والفئات المشمولة بها، إلى جانب أي ضوابط تتعلق بطبيعة العمل في الجهات المختلفة.



موقف المدارس والجامعات من إجازة 7 يناير 2027

وبالنسبة لطلاب المدارس والجامعات، يرتبط تحديد تفاصيل الإجازة بالقرارات والجداول التي تصدرها الجهات التعليمية المختصة، بما يشمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتوافق إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير، وهو ما يجعلها مناسبة رسمية منتظرة للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية، على أن يتم تحديد تنظيم العطلة وفقا للقرارات الرسمية الخاصة بكل جهة.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2026

وبالنسبة للإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، فقد انتهت قائمة المناسبات الرسمية المقررة خلال العام، بعد إجازة عيد القوات المسلحة التي وافقت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الماضي.

وبذلك لا يتبقى ضمن جدول الإجازات الرسمية المعلنة لعام 2026 مناسبات أخرى، بخلاف العطلات الأسبوعية المعتادة، لتكون إجازة عيد الميلاد المجيد في يناير 2027 أول عطلة رسمية مقبلة ينتظرها الموظفون والطلاب.

ويترقب العاملون في مختلف القطاعات بداية العام الجديد لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية المقبلة، خاصة المناسبات التي تتصل بالعطلات الأسبوعية، بما يتيح الحصول على فترات راحة أطول.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2027

• عيد الميلاد المجيد: الخميس 7 يناير 2027.

• عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير: الاثنين 25 يناير 2027 (قد تُرحّل أو تُصدر بقرار رسمي حسب سياسة ترحيل الإجازات).

• عيد الفطر المبارك: متوقع فلكياً نحو الأربعاء 10 مارس 2027 (يُؤكد بالرؤية الشرعية).

• عيد تحرير سيناء: الأحد 25 أبريل 2027.

• عيد العمال: السبت 1 مايو 2027.

• شم النسيم: الاثنين 3 مايو 2027.

• وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك: متوقع فلكياً في منتصف مايو 2027 (حوالي 15–19 مايو، ويُؤكد بالرؤية الشرعية).

• رأس السنة الهجرية: متوقع فلكياً في يونيو 2027 (حوالي 6–7 يونيو، حسب الرؤية الشرعية).

• ذكرى ثورة 30 يونيو: الأربعاء 30 يونيو 2027.

• عيد ثورة 23 يوليو: الجمعة 23 يوليو 2027.

• المولد النبوي الشريف: متوقع فلكياً في أغسطس 2027 (حوالي 14–15 أغسطس، حسب الرؤية الشرعية).

• عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الأربعاء 6 أكتوبر 2027.