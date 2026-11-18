استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المغراقة، شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر في مستشفى العودة قوله إن مواطنا استشهد وأصيب آخرون جراء الغارة التي استهدفت البلدة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و710 شهداء، و176 ألفا و131 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7 شهداء بينهم شهيد متأثرا بجروحه، و15 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,658، والإصابات إلى 6,000، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.