أعلنت محكمة مكافحة الإرهاب السودانية حكمها بإعدام قائد الدعم السريع حميدتي وشقيقيه عبد الرحيم والقوني و11 مدانا آخرين، في قضية نهب وتدمير الإمدادات الطبية، استنادا إلى مواد من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وتعديلاته لسنة 2020 وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001.

وقضت المحكمة بمصادرة جميع الأموال النقدية والمنقولات والعقارات المملوكة لحميدتي وشقيقيه و11 مدانا آخرين لصالح حكومة السودان، والحجز على أرصدتهم وحساباتهم المصرفية في البنوك السودانية تمهيدا لمصادرتها، وإلزامهم برد أكثر من 396 مليون دولار لصالح الصندوق القومي للإمدادات الطبية تعويضا عن التلف والخسائر، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أوصت المحكمة وزير الداخلية بسحب جوازات سفر حميدتي وشقيقيه وبقية المدانين استنادا إلى قانون جوازات السفر والهجرة، ورئيس مجلس السيادة بسحب الجنسية السودانية منهم استنادا إلى قانون الجنسية السودانية، وأحالت أوراق القضية إلى المحكمة العليا لتأييد حكم الإعدام بعد انقضاء فترة الاستئناف من تاريخ الإعلان بالحكم.