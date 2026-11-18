أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في مدينة بورتسودان، اليوم الأربعاء، حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا بحق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، وشقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، في قضية تتعلق بنهب وإتلاف مباني الإمدادات الطبية وتدمير المرافق التابعة لها.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «المشهد السوداني»، قضت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم برد قيمة الخسائر والأضرار التي لحقت بمباني ومرافق الإمدادات الطبية، وقدرت إجمالي قيمتها بأكثر من 396 مليون دولار أمريكي، إلى جانب عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم غيابيًا.

14 متهمًا في قضية تدمير الإمدادات الطبية

وشملت قائمة المحكوم عليهم 14 متهمًا، في مقدمتهم حميدتي وشقيقاه عبد الرحيم والقوني دقلو، فضلًا عن التجاني محمد حامد، وعصام الدين صالح فضيل، وإدريس حسن إبراهيم هارون، وحسن محجوب الفاضل، وإدريس مدلل قرينات، وأبشر جبريل بلايل، والتاج التجاني عبد الله، وأحمد بركة الله عبد الله، وخالد نور الدائم عمر، وحامد موسى عناد، وآدم أبو شنب حمدين.

وتتعلق القضية باتهامات نهب وإتلاف المنشآت التابعة للإمدادات الطبية وتدمير مرافقها، وهي منشآت ترتبط بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يجعل الأضرار التي لحقت بها ذات انعكاسات على القطاع الصحي والخدمات الطبية في البلاد.

تعويضات تتجاوز 396 مليون دولار

ولم تقتصر أحكام المحكمة على العقوبة الجنائية، إذ تضمنت إلزام المتهمين بتعويض قيمة الأضرار والخسائر التي قدرت بأكثر من 396 مليون دولار، في إطار المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت محل القضية.

ويأتي الحكم في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وما خلفته من أضرار واسعة في البنية التحتية والمنشآت المدنية والخدمات الأساسية، بما في ذلك القطاع الصحي، فضلًا عن تفاقم الأزمة الإنسانية وتراجع قدرة المؤسسات الطبية على تقديم خدماتها.

ويُشار إلى أن الحكم صدر غيابيًا بحق المتهمين، وفقًا للمعلومات المنشورة عن القضية، ولم تتضمن التفاصيل المتاحة معلومات إضافية بشأن إجراءات الطعن أو الخطوات القانونية اللاحقة.