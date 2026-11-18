حذر عالم المناخ والرئيس التنفيذي لمؤسسة «كلايمت أناليتيكس» بيل هير من حالة الجمود التام التي تواجهها مفاوضات تمويل المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 31"، قائلا إن غياب التقدم في هذا الملف يهدد التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المناخية الرئيسية .

وأضاف هير، في تصريحات على هامش قمة المناخ في مدينة أنطاليا التركية، أن المسودة الأولى للقرار الرئيسي للمؤتمر تفتقر إلى خطة شاملة لتمويل المناخ، مشددا على ضرورة زيادة تمويل التكيف مع تغير المناخ إلى ثلاثة أمثاله، خاصة لصالح الدول الأكثر عرضة لتداعياته، وداعيا الدول المتقدمة إلى توفير التمويل اللازم بصورة عاجلة.

وأشار إلى أن المسودة تتضمن بنودا تتجاوز نتائج مؤتمر "كوب30" في البرازيل، أبرزها الدعوة إلى تسريع الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، معربا عن تأييده لهذا التوجه، لكنه حذر من صعوبة الإبقاء على هذه الصياغة في النص النهائي. كما نبه إلى ارتفاع تكاليف التكيف مع تغير المناخ وتراجع فاعليته، موضحا أن كل زيادة بمقدار عُشر درجة مئوية تجعل التكيف أكثر تكلفة وأقل كفاءة، وتفاقم الخسائر والأضرار عالميا.

وحذر هير من أن الخلافات السياسية قد تعرقل مساهمة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في التقييم العالمي الثاني، مشيرا إلى أن ثلاث دول تعطل ميزانية الهيئة، فيما تعارض دول أخرى المواءمة الكاملة بين تقارير مجموعات العمل التابعة لها ومتطلبات التقييم. ودعا الدول المشاركة في المؤتمر إلى تجاوز هذه العقبات السياسية.

وانتقد هير معارضة الهند إدراج تقرير مجموعة العمل الثالثة المعنية بالتخفيف من تغير المناخ ضمن التقييم العالمي الثاني، واصفا موقفها بأنه قصير النظر، وقال إن الهند نفسها ستستفيد من توحيد التقارير، خاصة في ضوء توسعها السريع في الطاقة المتجددة والتحول إلى الكهرباء، معربا عن أمله في أن تتبنى حكومتها رؤية أوسع بشأن هذه القضية.