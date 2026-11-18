أكد نائب وزير المالية في لاوس سيتثيروث راسفون أن بلاده تؤيد مقترح تركيا برفع حصة الكهرباء إلى 35 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالميا بحلول عام 2035 .

وقال راسفون - في تصريحات على هامش مؤتمر (كوب 31) نقلتها قناة "تي آر تي" التركية اليوم الأربعاء - إن لاوس تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة المتجددة لديها، بما يتجاوز الاعتماد على الطاقة الكهرومائية، كما تعتمد في المقام الأول على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.. مشيرا إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تعزيز طاقة الرياح والطاقة الشمسية بهدف زيادة حجم الإنتاج.

وأضاف راسفون أن لاوس تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة النظيفة في تلبية احتياجاتها من الكهرباء.

وكانت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) قد انطلقت في مدينة أنطاليا التركية يوم 9 نوفمبر الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى 20 من الشهر ذاته، بمشاركة قادة دول ومسؤولين رفيعي المستوى وأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر واستضافته، فيما يتولى وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين رئاسة المفاوضات.