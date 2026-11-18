أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم "الاربعاء" نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2026، حيث بلغ معدل البطالة 6,0٪ من إجمالي قوة العمـل بارتفاع 0,2 نقطة مئوية عن الربع السابق.



0,3 ٪ زيادة في حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2026

سجل تقدير حجـم قوة العمل 35,757 مليون فرد مقابل 35,636 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 0,3٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 15,980 مليون فرد بينما بلغت في الريف 19,777 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 28,108 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7,649 مليون فرد.

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (72) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (46) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (26) ألف فرد.

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 34 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وارتفاع عدد المتعطلين بمقدار 87 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 121 ألف فرد.

تقدير قوة العمل بالربع الثالث (2026) طبقاً للنوع

سجل عدد المتعطلين 2,162 مليون متعطل بنسبة 6,0٪ من إجمالي قوة العمل (1,022 مليون ذكور، 1,140 مليون إناث) مقـابل 2,075 مليون متعطل الربع السابق بارتفاع قدره 87 ألف متعطل بنسبة 4,2٪، وانخفاض قدره 67 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة انخفاض 3,0٪.

بلغ مـعدل البـطالة بين الذكور 3,6٪ من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3,4٪ في الربع السابق مقابل 4,0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ معدل البطالة بين الإناث 14,9٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 14,4٪ في الربع السابق مقابل 15,0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر والريف)

بلغ معدل البطالة في الحضر 9,0٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 8,8٪ في الربع السابق مقابل 10,1٪ في الربع المماثل من العام السابق.

معدل البطالة في الريف يصل إلى 3,7٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 3,5٪ في الربع السابق مقابل 3,6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

التوزيع النسبي للمتعطلين طبقًا للحالة التعليمية خلال الربع الثالث لعام 2026

بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي 83,5٪ مقابل 79,7٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة كالآتي:

16,5 ٪ تعليم أقل من المتوسط وما دونه مقابل 20,3٪ بالربع السابق و 16,9٪ للربع المماثل من العام السابق.

38,9 ٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 40,7٪ بالربع السابق و 39,7٪ للربع المماثل من العام السابق.

44,6 ٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 39,0٪ بالربع السابق بينما كان 43,4٪ في الربع المماثل من العام السابق.

زيادة في أعداد المشتغلين

بلغ عـدد المشتغلين 33,595 مليون فرد بينما كان 33,561 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 0,1 ٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 14,550 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 19,045 مليون مشتغل .

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

71,1 ٪ نسبة المشتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام 2026

بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 23,871 مليون مشتغل (19,657 مليون ذكور، 4,214 مليون إناث) بنسبة 71,1٪ من إجمالي المشتغلين بينما كانت 69,5٪ في الربع السابق، مقابل 68,8٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1,594 مليون مشتغل ( 1,505 مليون مشتغل ذكور، 89 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4,7٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,6٪ في الربع السابق مقابل 5,0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 6,105 مليون مشتغل (5,175 مليون مشتغل ذكور، 930 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 18,2% من إجمالي المشتغلين بينما كان 18,8٪ في الربع السابق مقابل 19,2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة ) بدون أجر 2,024 مليون مشتغل (748 ألف مشتغل ذكور، 1,276 مليون مشتغلة إناث) بنسبة 6,0 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 7,1 ٪ في الربع السابق مقابل 7,0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

48,8 ٪ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي

بلغ معدل المسـاهمة فــي النشاط الاقتصادي 48,8٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 47,5 ٪ خلال الربع السابق مقابل 46,9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ معدل المساهمة (الذكور 73,9٪ مقابل 72,8٪ في الربع السابق مقابل 71,4٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإناث 21,7٪ بينما كان 21,2٪ في الربع السابق وكانت 21,3٪ في الربع المماثل من العام السابق).

بلغ معدل المساهمـة (في الحضر 48,2٪ مقابل 49,3٪ في الريف) بينما كان (في الحضر 46,2٪ مقابل 48,5٪ في الريف) في الربع السابق (46,1 ٪ في الحضر مقابل 47,5٪ في الريف) في الربع المماثل من العام السابق .

أهم الأنشطة الاقتصادية لأكبر عدد من المشتغلين

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقًا لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2026

1- حقق نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الشجر وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5,785 مليون مشتغـل (4,398 مليون ذكور، 1,387 مليون إناث) بنسبة 17,2٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2- بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات و الدراجات الناريه 5,591 مليون مشتغل ( 4,575 مليون ذكور، 1,016 مليون إناث) بنسبة 16,6٪ من اجمالي المشتغلين.

3- كـما بلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط الصناعات التحويلية 4,841 مليون مشتغل (4,233 مليون ذكور، 608 ألف إناث) بنسبة 14,4٪ من إجمالي المشتغلين.

4- بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 4,242 مليون مشتغل ( 4,221 مليون ذكور، 21 ألف إناث) بنسبة 12, ٪ من إجمالي المشتغلين.

5- بلغ عدد المشـتغلين في نشاط النقل والتـخزين 2,992 ملـيون مشتـغل (2,947 مليـون ذكور ، 45 ألف إناث) بنسبة 8,9٪ من إجمالي المشتغلين.